Изучить врага: куда новосибирцы могут сдать клеща на исследование после укуса?

Официальный сайт города Новосибирска novo-sibirsk.ru опубликовал перечень медицинских организаций, где проводятся исследования клещей от населения на зараженность инфекциями в 2025 году.

ООО «Центр новых медицинских технологий», Новосибирск, ул. Пирогова, 25/4, тел. 363-01-83.

Заборные пункты работают с 08.00 до 20.00 ежедневно:

- ул. Титова, 7 (333-15-94),

- ул. Коптюга, 13.

ООО «Астра-Мед», Новосибирск, ул. Николаева, 11/5, тел. 347-63-63 (многоканальный).

Заборные пункты работают с понедельника по пятницу с 08.00 до 20.00, в субботу с 09.00 до 15.00:

- ул. Кирова, 46,

- ул. Титова, 246/2.

ООО «Сиблабсервис», Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 45, тел. 247-87-77 (кол-центр).

Заборные пункты работают с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00, в субботу и воскресенье с 09.00 до 15.00:

- микрорайон Горский, 2,

- ул. Ленина, 94,

- ул. Титова, 40,

- ул. Арбузова, 6.

«Альфа–клиник», Новосибирск, ул. Галущака, 5, тел. 383-09-67, 303-78-98.

Режим работы: понедельник-пятница с 08.00 до 20.00, суббота, воскресенье – с 09.00 до 16.00.

«Инвитро-Сибирь», Новосибирск, ул. Нарымская, 19, тел: 8-800-234-40-50, 230-05-04.

Заборные пункты работают с понедельника по пятницу с 07.00 до 17.00, в субботу и воскресенье с 07.30 до 15.00:

- ул. Бориса Богаткова, 256,

- ул. Советская, 35,

- ул. Красный проспект, 218/2,

- ул. Трикотажная, 60/3,

- ул. Гребенщикова, 9.

ООО «Медпрактика», Новосибирск, ул. Красина, 68, тел. 312-01-22.

Заборные пункты работают ежедневно с 08.00 до 20.00:

- ул. Красина, 68,

- ул. Геодезическая, 23.

ООО «Санитас», Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, тел. 373-00-03.

Режим работы: понедельник-пятница с 08.00 до 20.00, суббота, воскресенье – с 09.00 до 15.00.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», Новосибирск, ул. Фрунзе, 84, кабинет 107, тел. 224-26-41. Режим работы: понедельник-пятница – с 08.30 до 15.00.

ООО «Аско-мед», Новосибирск, ул. Крылова, 34, тел. 242-92-01. Режим работы: понедельник-пятница – с 09.00 до 17.30, суббота, воскресенье – с 09.00 до 15.00.

ООО «Здравица», Новосибирск, Красный проспект, 323, тел.: 205-16-04, +7 (965)-825-82-69. Заборные пункты работают с понедельника по пятницу – с 07.00 до 20.00, в субботу – с 8.00 до 20.00, в воскресенье – с 09.00 до 20.00:

- ул. Карла Маркса, 7,

- ул. Титова, 22а,

- ул. Дуси Ковальчук, 272/1,

- ул. Шевченко, 31а,

- ул. 1905 года, 73,

- ул. Державина, 28.

ООО «Здоровые люди», проспект Дзержинского, 69, тел. 310-29-29