Изучить врага: куда новосибирцы могут сдать клеща на исследование после укуса?

Как ранее сообщали эксперты, в этом году сезон активности клещей стартовал раньше обычного, при этом опасные членистоногие ведут себя агрессивнее.
Официальный сайт города Новосибирска novo-sibirsk.ru опубликовал перечень медицинских организаций, где проводятся исследования клещей от населения на зараженность инфекциями в 2025 году.
ООО «Центр новых медицинских технологий», Новосибирск, ул. Пирогова, 25/4, тел. 363-01-83.
Заборные пункты работают с 08.00 до 20.00 ежедневно:
- ул. Титова, 7 (333-15-94),
- ул. Коптюга, 13.
ООО «Астра-Мед», Новосибирск, ул. Николаева, 11/5, тел. 347-63-63 (многоканальный).
Заборные пункты работают с понедельника по пятницу с 08.00 до 20.00, в субботу с 09.00 до 15.00:
- ул. Кирова, 46,
- ул. Титова, 246/2.
ООО «Сиблабсервис», Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 45, тел. 247-87-77 (кол-центр).
Заборные пункты работают с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00, в субботу и воскресенье с 09.00 до 15.00:
- микрорайон Горский, 2,
- ул. Ленина, 94,
- ул. Титова, 40,
- ул. Арбузова, 6.
«Альфа–клиник», Новосибирск, ул. Галущака, 5, тел. 383-09-67, 303-78-98.
Режим работы: понедельник-пятница с 08.00 до 20.00, суббота, воскресенье – с 09.00 до 16.00.
«Инвитро-Сибирь», Новосибирск, ул. Нарымская, 19, тел: 8-800-234-40-50, 230-05-04.
Заборные пункты работают с понедельника по пятницу с 07.00 до 17.00, в субботу и воскресенье с 07.30 до 15.00:
- ул. Бориса Богаткова, 256,
- ул. Советская, 35,
- ул. Красный проспект, 218/2,
- ул. Трикотажная, 60/3,
- ул. Гребенщикова, 9.
ООО «Медпрактика», Новосибирск, ул. Красина, 68, тел. 312-01-22.
Заборные пункты работают ежедневно с 08.00 до 20.00:
- ул. Красина, 68,
- ул. Геодезическая, 23.
ООО «Санитас», Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, тел. 373-00-03.
Режим работы: понедельник-пятница с 08.00 до 20.00, суббота, воскресенье – с 09.00 до 15.00.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», Новосибирск, ул. Фрунзе, 84, кабинет 107, тел. 224-26-41. Режим работы: понедельник-пятница – с 08.30 до 15.00.
ООО «Аско-мед», Новосибирск, ул. Крылова, 34, тел. 242-92-01. Режим работы: понедельник-пятница – с 09.00 до 17.30, суббота, воскресенье – с 09.00 до 15.00.
ООО «Здравица», Новосибирск, Красный проспект, 323, тел.: 205-16-04, +7 (965)-825-82-69. Заборные пункты работают с понедельника по пятницу – с 07.00 до 20.00, в субботу – с 8.00 до 20.00, в воскресенье – с 09.00 до 20.00:
- ул. Карла Маркса, 7,
- ул. Титова, 22а,
- ул. Дуси Ковальчук, 272/1,
- ул. Шевченко, 31а,
- ул. 1905 года, 73,
- ул. Державина, 28.
ООО «Здоровые люди», проспект Дзержинского, 69, тел. 310-29-29
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