Новосибирцам объяснили, как грамотно удалить клеща в домашних условиях

Если вы обнаружили клеща на своем теле, важно действовать быстро и правильно. Удаление клеща лучше всего доверить врачу в травматологическом пункте или поликлинике по месту жительства, что обеспечит безопасность и минимизирует риск инфекций. Врач не только аккуратно извлечет паразита, но и даст рекомендации по дальнейшим действиям.

Если клеща приходится снимать в домашних условиях, то необходимо соблюдать следующие правила:

– снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется;

– захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов;

– место укуса продезинфицировать (70% спирт, 5% йод);

– после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом;

– если осталась черная точка (отрыв головки от хоботка), обработать пятипроцентным йодом и оставить до естественной элиминации.

Удаленного клеща необходимо доставить в сухой закрытой таре в лабораторию на исследование.