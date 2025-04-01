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Новосибирцы смогут бесплатно проверить свои тонометры в рамках акции «Будь уверен! Будь здоров!»

Главная цель акции — обратить внимание горожан на важность профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

pxhere.com

С 4 по 7 апреля состоится ежегодная Всероссийская акция «Будь уверен! Будь здоров!», организованная Росстандартом. В нашем городе ее проводит Региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний Новосибирской области.

Акция приурочена к празднованию Всемирного дня здоровья 7 апреля и направлена на повышение уровня информированности населения о значении регулярной проверки точности бытовых тонометров.

Основная цель мероприятия – привлечь внимание горожан к вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний через контроль показателей артериального давления.

Бесплатно проверить точность домашнего тонометра можно в дни акции с 4 по 7 апреля с 10.00 до 16.00 по адресу: Планетная, 45.

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