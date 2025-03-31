Где новосибирцы могут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию и гепатит С в апреле?

Диагностика анонимная, результат отдают лично в руки через 15 минут.
В апреле передвижной пункт профилактики ВИЧ-инфекции, в котором можно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и гепатит С, продолжит выезды в Новосибирске. Диагностика бесплатная, анонимная и оперативная (результаты теста отдают на руки уже через 15 минут).
Тест-мобиль будет работать с 14.00 до 19.00 по следующим адресам:
- 2 апреля – в Ефремовском сквере (ост. «Площадь Сибиряков-Гвардейцев»);
- 4 апреля – на проспекте Дзержинского, 2/2 (метро «Берёзовая роща»);
- 7 апреля – на площади Пименова (ГПНТБ);
- 9 апреля – на ул. Ильича, 6;
- 11 апреля – на привокзальной площади «Экспресс-пригород»;
- 14 апреля – на площади им. Калинина (ул. Дуси Ковальчук, 179/2);
- 16 апреля – ул. Зорге, 179;
- 18 апреля – возле ТРЦ «Золотая Нива» (метро «Золотая Нива»);
- 21 апреля – в Театральном сквере;
- 23 апреля – на проспекте Академика Лаврентьева, 14 (возле администрации Советского района);
- 25 апреля – на привокзальной площади «Экспресс-пригород»;
- 30 апреля – ул. Одоевского, 1/12.
По любым вопросам, касающимся ВИЧ-инфекции и СПИДа, можно обратиться в «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» ГБУЗ НСО «ГИКБ № 1» по телефону горячей линии 209-02-18.
Комментарии (0)