Где новосибирцы могут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию и гепатит С в апреле?

В апреле передвижной пункт профилактики ВИЧ-инфекции, в котором можно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и гепатит С, продолжит выезды в Новосибирске. Диагностика бесплатная, анонимная и оперативная (результаты теста отдают на руки уже через 15 минут).

Тест-мобиль будет работать с 14.00 до 19.00 по следующим адресам:

- 2 апреля – в Ефремовском сквере (ост. «Площадь Сибиряков-Гвардейцев»);

- 4 апреля – на проспекте Дзержинского, 2/2 (метро «Берёзовая роща»);

- 7 апреля – на площади Пименова (ГПНТБ);

- 9 апреля – на ул. Ильича, 6;

- 11 апреля – на привокзальной площади «Экспресс-пригород»;

- 14 апреля – на площади им. Калинина (ул. Дуси Ковальчук, 179/2);

- 16 апреля – ул. Зорге, 179;

- 18 апреля – возле ТРЦ «Золотая Нива» (метро «Золотая Нива»);

- 21 апреля – в Театральном сквере;

- 23 апреля – на проспекте Академика Лаврентьева, 14 (возле администрации Советского района);

- 25 апреля – на привокзальной площади «Экспресс-пригород»;

- 30 апреля – ул. Одоевского, 1/12.

По любым вопросам, касающимся ВИЧ-инфекции и СПИДа, можно обратиться в «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» ГБУЗ НСО «ГИКБ № 1» по телефону горячей линии 209-02-18.