ЗОЖ или не ЗОЖ? Как изменилась статистика по ожирению среди новосибирцев?

В Новосибирской области стали реже диагностировать ожирение, сообщает издание Сиб.фм. За шесть лет число новых случаев ожирения в нашем регионе снизилось в три раза. Власти связывают это с ростом популярности здорового образа жизни, а также с мерами профилактики, включая программы на предприятиях и информационные кампании.

При этом к 2030 году в Новосибирской области планируют увеличить численность ЗОЖ-комьюнити в полтора раза, развивать центры здоровья, внедрять индивидуальные программы профилактики и усиливать работу по снижению курения и потребления алкоголя. Об этом заявили в региональном правительстве в рамках заседания межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на формирование среды, способствующей ведению здорового образа жизни.