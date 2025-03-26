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Прогулка обернулась встречей с клещом. В Новосибирске зафиксирован первый укус клеща

Укушенному новосибирцу сделали укол иммуноглобулина, но напавший членистоногий, к счастью, оказался не энцефалитным.

pixabay.com

Первый укус клеща зарегистрировали в Новосибирске - случилось это почти на месяц раньше, чем в прошлом году. Об этом в прямом эфире «Вести Новосибирск» заявила заместитель руководителя областного Управления Роспотребнадзора Лада Самойлова.  

Клещ напал на горожанина 19 или 20 марта, когда была оттепель и +9 °С на градуснике. Новосибирец гулял своего дома в Заельцовском районе, и уже в квартире обнаружил на себе впившегося членистоногого.

Мужчина обратился в поликлинику, где ему сделали укол иммуноглобулина, а клеща отдали на исследование в лабораторию. К счастью, клещ не был энцефалитным.

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