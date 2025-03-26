Прогулка обернулась встречей с клещом. В Новосибирске зафиксирован первый укус клеща

Первый укус клеща зарегистрировали в Новосибирске - случилось это почти на месяц раньше, чем в прошлом году. Об этом в прямом эфире «Вести Новосибирск» заявила заместитель руководителя областного Управления Роспотребнадзора Лада Самойлова.

Клещ напал на горожанина 19 или 20 марта, когда была оттепель и +9 °С на градуснике. Новосибирец гулял своего дома в Заельцовском районе, и уже в квартире обнаружил на себе впившегося членистоногого.

Мужчина обратился в поликлинику, где ему сделали укол иммуноглобулина, а клеща отдали на исследование в лабораторию. К счастью, клещ не был энцефалитным.