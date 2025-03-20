В Новосибирской области подвели итоги эпидсезона. Насколько удачным он был для нашего региона?

В Новосибирской области сохраняются единичные случаи заболевания коронавирусной инфекцией.
О завершении сезона острых респираторных вирусных инфекций и его итогах рассказали на пресс-конференции в ТАССе главный специалист по вакцинопрофилактике министерства здравоохранения Новосибирской области Татьяна Ивлева и главный инфекционист регионального Минздрава, главный врач городской инфекционной больницы № 1 Лариса Позднякова.
Главные специалисты оценивают эпидемический сезон 2024-2025 года как удачный для себя. Хотя в регионе сохраняются единичные случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 и много случаев заражения гриппом, неконтролируемых вспышек, ведущих к тяжелым последствиям или массовым летальным исходам, зафиксировано не было.
«Достаточно спокойный вход был в сезон респираторных инфекций, достаточно плавно мы прошли подъем и выходим хорошо, с наименьшими потерями и наименьшим количеством случаев неприятных осложнений и тем более летальных исходов. Мы для себя рассматриваем этот сезон как благоприятный», – говорит Лариса Позднякова.
По словам врачей, ежегодно около 1 700 000 человек накануне сезона получает прививку против гриппа. Массовая вакцинация проводится не только с целью снижения заболеваемости, но и для того, чтобы снизить количество тяжелых случаев и летальных исходов. Такую картину и наблюдают врачи.
«По данным мониторинга Роспотребнадзора циркулирующие штаммы гриппа полностью совпадают с теми, которые входят в состав вакцины. Это говорит о том, что вакцины очень эффективны и они помогают справиться с тяжелыми осложнениями этой инфекции», – подчеркивает Татьяна Ивлева.
Кроме того, согласно национальному календарю прививок в регионе ведется вакцинация от пневмококковой инфекции. Вакцина защищает пациентов от осложнений и тяжелых форм пневмонии. И хотя вакцинация против респираторных инфекций в основном объеме завершена, иммунизация против пневмококка продолжается круглогодично, и пациенты из группы риска могут вакцинироваться тогда, когда им удобно.
Также круглогодично можно сделать укол от менингококка. В национальных календарь прививок он не входит, сделать ее взрослому пациенту можно только по медицинским показаниям. Детей от менингококка вакцинируют и без медицинских показаний, по желанию родителей.
«Обязательной вакцинации от менингококковой инфекции подлежат люди, оказавшиеся в контакте с заболевшим. У нас регион закупает вакцину в большем объеме, вакцина для детей в доступе была всегда, она и сейчас есть в наличии, и можно сделать прививку в плановом порядке. Родители могут вакцинировать своих детей [до 5 лет] индивидуально, и централизованно можно вакцинировать детские коллективы», – еще раз напоминает главный иммунолог.
Комментарии (0)