В Новосибирской области подвели итоги эпидсезона. Насколько удачным он был для нашего региона?

О завершении сезона острых респираторных вирусных инфекций и его итогах рассказали на пресс-конференции в ТАССе главный специалист по вакцинопрофилактике министерства здравоохранения Новосибирской области Татьяна Ивлева и главный инфекционист регионального Минздрава, главный врач городской инфекционной больницы № 1 Лариса Позднякова.

Главные специалисты оценивают эпидемический сезон 2024-2025 года как удачный для себя. Хотя в регионе сохраняются единичные случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 и много случаев заражения гриппом, неконтролируемых вспышек, ведущих к тяжелым последствиям или массовым летальным исходам, зафиксировано не было.

«Достаточно спокойный вход был в сезон респираторных инфекций, достаточно плавно мы прошли подъем и выходим хорошо, с наименьшими потерями и наименьшим количеством случаев неприятных осложнений и тем более летальных исходов. Мы для себя рассматриваем этот сезон как благоприятный», – говорит Лариса Позднякова.

По словам врачей, ежегодно около 1 700 000 человек накануне сезона получает прививку против гриппа. Массовая вакцинация проводится не только с целью снижения заболеваемости, но и для того, чтобы снизить количество тяжелых случаев и летальных исходов. Такую картину и наблюдают врачи.

«По данным мониторинга Роспотребнадзора циркулирующие штаммы гриппа полностью совпадают с теми, которые входят в состав вакцины. Это говорит о том, что вакцины очень эффективны и они помогают справиться с тяжелыми осложнениями этой инфекции», – подчеркивает Татьяна Ивлева.