Новосибирцам рассказали, когда лучше прививаться от клещевого энцефалита

Сделать прививку от клещевого энцефалита можно в любое время года, однако инфекционисты рекомендуют приходить заранее, чтобы ко времени начала клещевой активности (то есть к апрелю) у пациента уже сформировался иммунитет. Но это не обязательное условие. Главное – после прививки не ходить на природу, пока иммунитет не сформируется.

Существует две схемы вакцинации: основная и экстренная.

Основная схема вакцинации от клещевого энцефалита:

1.первый укол;

2.через 1-7 месяцев (в зависимости от вакцины) – второй укол;

3.через 5-12 месяцев после второго укола вводится третья доза вакцины. На этом курс вакцинации закончен. Далее – ревакцинация раз в 3 года.

Устойчивость к клещевому энцефалиту формируется примерно через 2 недели после введения второй дозы вакцины. Третья прививка и ревакцинация необходимы, чтобы поддерживать устойчивый уровень защиты.

При экстренной схеме вакцинации сокращается интервал между первой и второй прививками. По этой схеме вторую дозу вакцины нужно ввести через 14-30 дней, а третью – еще через год.

Получить направление на прививку можно у врача-инфекциониста в своей поликлинике. Как правило, укол делают в тот же день, когда пациент обращается в медучреждение.