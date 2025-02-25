Какова специфика нынешнего эпидсезона? Ответил новосибирский ученый

— По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость гриппом на удивление значительно снизилась, по крайне мере до середины февраля. Если смотреть на кривые заболеваемости гриппом и ОРВИ в 2024 и 2025 годах, создается впечатление, что в этом году пик заболеваемости гриппом на несколько недель запаздывает. Причины этого пока неизвестны. Существуют разные версии, в том числе аномально теплая зима. Еще одной причиной могло стать увеличение количества прошедших вакцинацию против гриппа в 2024 году в сравнении с 2023 годом. Противогриппозные вакцины, которые использовалась летом и осенью прошлого года, показали себя высокоэффективными, вследствие чего заболеваемость упала, но в последние две недели она растет.

Кроме того, в текущем эпидемиологическом сезоне произошло замещение штаммов вирусов гриппа типа А подтипа H3N2, преобладавшего в прошлом сезоне, на штаммы подтипа H1N1. Связано это, скорее всего, с появлением сильного популяционного иммунитета против вирусов подтипа H3N2, которым много людей вакцинировалось и немало легко переболело в прошлом сезоне. Но нынешний эпидсезон еще не закончился (его максимум обычно фиксируется в феврале), так что расслабляться не стоит до середины марта, да и подъем заболеваемости именно вирусами гриппа четко наметился в последние две недели, согласно информации с сайта НИИ гриппа в Санкт-Петербурге. Вирусами же гриппа типа В болеют нынче мало, да и им как правило болеют не тяжело, и он не вызывает серьезных осложнений у более-менее здоровых людей. А вот пожилым людям стоит остерегаться еще с месяц, носить маски в общественных местах и не контактировать с молодыми больными и больными детьми.