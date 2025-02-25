Какова специфика нынешнего эпидсезона? Ответил новосибирский ученый

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость гриппом на удивление значительно снизилась, по крайне мере до середины февраля», — сообщил Сергей Нетесов.
По официальным данным Роспотребнадзора, в Новосибирской области отмечается незначительный рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, делится пресс-служба НГУ. В настоящий момент заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии, при этом преобладают риновирусы, для которых обычно не характерно острое течение и серьезные осложнения, тогда как в прошлом году превалировали нынешний коронавирус и респираторно-синцитиальный вирус, который наиболее опасен для детей в возрасте до года и пожилых людей. Этот вирус вызывает заболевания нижних дыхательных путей и может стать причиной серьезных осложнений, включая пневмонии.
О других особенностях нынешнего эпидсезона рассказал доктор биологических наук, профессор, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов, сообщает пресс-служба вуза.
— По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость гриппом на удивление значительно снизилась, по крайне мере до середины февраля. Если смотреть на кривые заболеваемости гриппом и ОРВИ в 2024 и 2025 годах, создается впечатление, что в этом году пик заболеваемости гриппом на несколько недель запаздывает. Причины этого пока неизвестны. Существуют разные версии, в том числе аномально теплая зима. Еще одной причиной могло стать увеличение количества прошедших вакцинацию против гриппа в 2024 году в сравнении с 2023 годом. Противогриппозные вакцины, которые использовалась летом и осенью прошлого года, показали себя высокоэффективными, вследствие чего заболеваемость упала, но в последние две недели она растет.
Кроме того, в текущем эпидемиологическом сезоне произошло замещение штаммов вирусов гриппа типа А подтипа H3N2, преобладавшего в прошлом сезоне, на штаммы подтипа H1N1. Связано это, скорее всего, с появлением сильного популяционного иммунитета против вирусов подтипа H3N2, которым много людей вакцинировалось и немало легко переболело в прошлом сезоне. Но нынешний эпидсезон еще не закончился (его максимум обычно фиксируется в феврале), так что расслабляться не стоит до середины марта, да и подъем заболеваемости именно вирусами гриппа четко наметился в последние две недели, согласно информации с сайта НИИ гриппа в Санкт-Петербурге. Вирусами же гриппа типа В болеют нынче мало, да и им как правило болеют не тяжело, и он не вызывает серьезных осложнений у более-менее здоровых людей. А вот пожилым людям стоит остерегаться еще с месяц, носить маски в общественных местах и не контактировать с молодыми больными и больными детьми.
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