Почти шесть тысяч новосибирцев стали участниками профилактической акции «Онкосуббота»

Акция, посвященная Всемирному дню борьбы против рака, прошла в поликлиниках нашего региона в минувшую субботу. Всего в ней приняли участие 5892 человека, более трех тысяч из них прошли диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр.

Каждое лечебное учреждение Новосибирской области по собственному усмотрению дополняло акцию различными лабораторными исследованиями и консультациями узких специалистов. Всего в этот день специалисты провели 7618 осмотров, 9340 исследований. В результате у 234 пациентов заподозрили злокачественные новообразования, из них: 87 – кожи, 56 – молочной железы, 11 – предстательной железы.

В субботу и воскресенье на территории торгово-развлекательного комплекса «Ройял Парк» работал тест-мобиль, здесь осматривал и консультировал всех желающих врач-дерматовенеролог. Тест-мобиль посетили 152 человека, у восьми из них – подозрение на рак.

Диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр в своей поликлинике можно пройти не только в рамках акций. Базовая программа диспансеризации включает в себя различные скрининги по возрасту для выявления злокачественных новообразований. Отделения медпрофилактики работают в будни и по субботам. Записаться можно с помощью сервиса «Моё здоровье» на портале ЕГПУ, через сайт единой регистратуры НСО и по единому номеру «122».