Главный микробиолог Новосибирской области: В чем опасность нарастания резистентности к антибиотикам?

«Если мы сохраним эту тенденцию нарастания резистентности, мы будем терять высокотехнологичную хирургическую помощь, пересадки органов, сложные оперативные вмешательства. То есть хирургия окажется под ударом», — отмечает Лариса Крайнова.
О видах устойчивых к антибиотику бактерий, больничных инфекциях и лабораторном тестировании антибиотиков рассказала zdrav.nso.ru главный микробиолог Новосибирской области Лариса Крайнова.
Антибиотикорезистентность – снижение эффективности антибиотиков в лечении инфекционных заболеваний. Ее главная опасность заключается в появлении устойчивых ко всем существующим лекарствам бактерий, с которыми не справится человеческий иммунитет.
«Больше всего резистентных микроорганизмов встречается в стационарах, – рассказывает главный микробиолог Лариса Крайнова. – Там, где пациенты находятся длительно и где пациенты в тяжелом состоянии. Это интенсивная терапия, это отделения с длительным пребыванием, где лежат онкологические больные, пациенты с муковисцидозом или генетическими нарушениями, это отделения реанимации, куда каждый человек может попасть. Именно там больше всего микроорганизмов с высокой резистентностью. Но такие микроорганизмы могут появиться в любом медицинском учреждении, поскольку туда ходят пациенты, которые часто болеют, часто находятся, например, на стационарном лечении, и обсеменены этой микрофлорой. Поэтому сейчас эти устойчивые микроорганизмы достаточно широко распространены и среди амбулаторных пациентов, чего раньше вообще не было, и термин «госпитальные инфекции» изменен на «инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи».
Не все бактерии могут выработать устойчивость к антибиотикам. По словам врача, есть определённый спектр микроорганизмов, наиболее устойчивых и наиболее угрожающих здоровью людей. Это бактерии клебсиелла, кишечная палочка, синегнойная палочка, энтеробактерии, ацинетобактер и другие грамотрицательные микроорганизмы. Некоторые из этих бактерий свободноживущие – они могут находиться в почве, жить на поверхности водоемов, им не требуются благоприятные условия для роста. Здоровым людям эти бактерии не страшны, но они опасны для пациентов со сниженным иммунитетом. Раньше справиться с инфекцией помогали антибиотики.
Исследование чувствительности бактерий к антибиотикам проводят в лабораториях, на специальных питательных средах. В чашке Петри медики выращивают из поступившего образца колонию, с которой в дальнейшем и проводится работа.
«Идентификация микроорганизмов в лаборатории чаще всего проводится с помощью биохимических тестов, – объясняет Лариса Крайнова. – В нашей лаборатории используется масс-спектрометр – очень дорогой прибор экспертного класса, который дает результаты, по точности сопоставимые с генетическим типированием. Определение чувствительности микроорганизма, как правило, проводится с помощью диско-диффузионного метода. Мы берем взвесь микроорганизмов, чистую культуру, которую мы выделили, например, кишечную палочку, и стерильным тампоном штриховыми движениями наносим на подготовленную питательную среду. Сверху кладем диски тонкой бумаги типа фильтровальной, пропитанной антибиотиками, чувствительность к которым нужно изучить. Образцы ставятся в термостат на 18-20 часов и на следующий день мы измеряем линейкой зоны задержки роста. Если антибиотик активен, то он не дает микроорганизмам вокруг себя расти».
Для интерпретации результатов в лабораториях используются специальные таблицы, стандарты, которые теперь пересматриваются ежегодно. В соответствии с этими таблицами микроорганизм относится к одной из трёх групп: полностью устойчивый к данному антибиотику, чувствителен к антибиотику, или чувствительный при повышенной экспозиции. Это новая категория, которая была внедрена относительно недавно. Раньше это называлось «промежуточный результат» или «умеренно-резистентные», то есть такие, на которые данный антибиотик действует только в максимально разрешённой концентрации. Для некоторых видов микроорганизмов вообще нет категории «чувствительный», потому что на них влияет только максимально разрешённая концентрация.
«Если говорить о резистентности в мире и в нашей стране, то, к сожалению, резистентность микроорганизмов растёт, – говорит микробиолог. – Мы получаем сейчас очень много микроорганизмов, которые устойчивы ко всем основным применяемым антибиотикам в том числе и тем, которые применяются в реанимационных отделениях. Все это имеет под собой такую перспективу: если мы сохраним эту тенденцию нарастания резистентности, мы будем терять высокотехнологичную хирургическую помощь, пересадки органов, сложные оперативные вмешательства. То есть хирургия окажется под ударом. И кроме того, сейчас люди, которые раньше умирали после инсультов, при онкологических или генетических заболеваниях, связанных с нарушением иммунитета, долго живут благодаря применению антибиотиков. Соответственно, эти люди, эта категория пациентов тоже будет под ударом, так как при нарастании резистентности мы не сможем их лечить».
Проблема резистентности осложняется стоимостью разработки новых лекарственных средств. Создание нового антибиотика, новой химической формулы, обходится в баснословные деньги, и, чтобы окупить расходы, нужно как минимум несколько лет. Резистентность микроорганизмов к антибиотику нарастает быстрее, чем фармакологические предприятия окупают его разработку, поэтому многие фармгиганты не заинтересованы в этой работе. Всемирная организация здравоохранения обозначила растущую угрозу антибактериальной резистентности и призвала фирмы разрабатывать антибиотики для спасения людей.
Выработку устойчивости бактерий к антибиотикам можно замедлить. Самое важное – соблюдать правила личной гигиены и не заниматься самолечением. После посещения больницы или поликлиники нужно мыть руки и менять одежду, чтобы не переносить резистентные бактерии дальше. Главный микробиолог Новосибирской области еще раз подчеркивает:
«Все препараты должны назначаться врачом, и все записи о них должны быть в карточке, чтобы медики отслеживали, какой препарат и в какой дозировке получал пациент. До недавнего времени пациенты свободно покупали таблетки, лечились, несколько таблеток осталось, но на полный курс их не хватает, поэтому пьют, сколько есть. Часто фармкомпании выпускают антибиотики в чуть больших или чуть меньших упаковках, чем необходимо для завершения курса лечения, чтобы пациент купил еще одну пачку. Это маркетинговый ход. Соответственно, если препарат остается, пациенты будут его использовать опять и опять, уже без назначения и контроля врача, тем самым развивая резистентность бактерий. К счастью, сейчас свободная продажа антибиотиков запрещена».
Комментарии (0)