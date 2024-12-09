Главный микробиолог Новосибирской области: В чем опасность нарастания резистентности к антибиотикам?

О видах устойчивых к антибиотику бактерий, больничных инфекциях и лабораторном тестировании антибиотиков рассказала zdrav.nso.ru главный микробиолог Новосибирской области Лариса Крайнова.

Антибиотикорезистентность – снижение эффективности антибиотиков в лечении инфекционных заболеваний. Ее главная опасность заключается в появлении устойчивых ко всем существующим лекарствам бактерий, с которыми не справится человеческий иммунитет.

«Больше всего резистентных микроорганизмов встречается в стационарах, – рассказывает главный микробиолог Лариса Крайнова. – Там, где пациенты находятся длительно и где пациенты в тяжелом состоянии. Это интенсивная терапия, это отделения с длительным пребыванием, где лежат онкологические больные, пациенты с муковисцидозом или генетическими нарушениями, это отделения реанимации, куда каждый человек может попасть. Именно там больше всего микроорганизмов с высокой резистентностью. Но такие микроорганизмы могут появиться в любом медицинском учреждении, поскольку туда ходят пациенты, которые часто болеют, часто находятся, например, на стационарном лечении, и обсеменены этой микрофлорой. Поэтому сейчас эти устойчивые микроорганизмы достаточно широко распространены и среди амбулаторных пациентов, чего раньше вообще не было, и термин «госпитальные инфекции» изменен на «инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи».

Не все бактерии могут выработать устойчивость к антибиотикам. По словам врача, есть определённый спектр микроорганизмов, наиболее устойчивых и наиболее угрожающих здоровью людей. Это бактерии клебсиелла, кишечная палочка, синегнойная палочка, энтеробактерии, ацинетобактер и другие грамотрицательные микроорганизмы. Некоторые из этих бактерий свободноживущие – они могут находиться в почве, жить на поверхности водоемов, им не требуются благоприятные условия для роста. Здоровым людям эти бактерии не страшны, но они опасны для пациентов со сниженным иммунитетом. Раньше справиться с инфекцией помогали антибиотики.

Исследование чувствительности бактерий к антибиотикам проводят в лабораториях, на специальных питательных средах. В чашке Петри медики выращивают из поступившего образца колонию, с которой в дальнейшем и проводится работа.

«Идентификация микроорганизмов в лаборатории чаще всего проводится с помощью биохимических тестов, – объясняет Лариса Крайнова. – В нашей лаборатории используется масс-спектрометр – очень дорогой прибор экспертного класса, который дает результаты, по точности сопоставимые с генетическим типированием. Определение чувствительности микроорганизма, как правило, проводится с помощью диско-диффузионного метода. Мы берем взвесь микроорганизмов, чистую культуру, которую мы выделили, например, кишечную палочку, и стерильным тампоном штриховыми движениями наносим на подготовленную питательную среду. Сверху кладем диски тонкой бумаги типа фильтровальной, пропитанной антибиотиками, чувствительность к которым нужно изучить. Образцы ставятся в термостат на 18-20 часов и на следующий день мы измеряем линейкой зоны задержки роста. Если антибиотик активен, то он не дает микроорганизмам вокруг себя расти».