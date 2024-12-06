Новосибирцы смогут пройти скрининговое обследование и узнать свой биологический возраст на Здоровом субботнике

Акция Здоровый субботник пройдет в 7 декабря в ТРЦ «Сибирский Молл», сообщает пресс-служба сайта министерства здравоохранения Новосибирской области zdrav.nso.ru. В рамках акции можно будет проверить здоровье, проконсультироваться у специалистов, узнать свой биологический возраст, ознакомиться с возможностями современной медицины, обучиться оказанию первой помощи.

Для всех желающих волонтеры-медики проведут мастер-класс «Спасение жизни в твоих руках». Специалисты Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики расскажут о здоровом образе жизни и снабдят полезными информационными материалами.

Дерматовенерологи областного клинического кожно-венерологического диспансера обследуют на инфекционные заболевания и проверят родинки с помощью специального прибора – дерматоскопа. На место проведения акции приедет тест-мобиль.

На площадке Здорового субботника с 10.00 до 16.00 будут работать специалисты Центра здоровья поликлиники № 29. Взрослым и детям они предложат пройти скрининговое обследование с оценкой функциональных и адаптивных резервов организма. Проверят показатели холестерина, глюкозы, кислорода в крови, внутриглазное давление. Также они проведут биоимпедансный анализ состава тела с помощью «умных» весов. Этот метод позволяет узнать не только вес, индекс массы тела, количество жировой ткани, жидкости, мышечную массу, но и биологический возраст пациента.

Завершением обследования станет консультация терапевта с индивидуальными рекомендациями по сохранению, укреплению и восстановлению здоровья.

Также участники Здорового субботника смогут проверить зрение, пройти сеанс массажа, получить консультации гастроэнтеролога, кардиолога, нутрициолога, стоматолога, онколога, мануального терапевта.

Акция проходит при поддержке Минздрава Новосибирской области. Среди участников - Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики, Городская клиническая поликлиника № 29, Новосибирский областной клинический кожно-венерологический диспансер, движение «Волонтеры-медики».

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства здравоохранения Новосибирской области zdrav.nso.ru