На ледовой площадке «Сибирь-Арены» пройдет благотворительный хоккейный матч, посвященный профилактике и ранней диагностике рака

15 ноября ХК «Сибирь» посвятит домашний матч борьбе с онкологией. На игру приглашены болельщики, победившие рак. Цель благотворительной акции – напомнить сибирякам о важности ответственного отношения к своему здоровью. В хоккейном клубе подчеркнули, что октябре и ноябре во всём мире проходят мероприятия, посвященные борьбе со злокачественными новообразованиями молочной железы и простаты – самыми частыми онкозаболеваниями женщин и мужчин: «Наш клуб уже не первый год обращает внимание на эту тему и этот сезон не станет исключением – матч с московским «Динамо» мы посвящаем борьбе с мужским и женским раком».

С 17:00 до 19:30 на парковке у «Сибирь-Арены» будет работать тест-мобиль, в нём можно проверить родинки и другие новообразования кожи и получить консультацию дерматолога Новосибирского областного клинического кожно-венерологического диспансера.

В фойе многофункциональной ледовой площадки у главной сцены (сектор Е1 и Е2) в это же время откроется зона профилактики. Болельщикам предложат оценить риск развития онкологических заболеваний, пройти скрининг для оценки функциональных и адаптивных резервов организма. Там же пройдут мастер-классы по самообследованию молочных желез и профилактике инфаркта и инсульта. Будут консультировать врачи поликлиники № 2 и центра общественного здоровья. Запланирована встреча с главным онкологом Новосибирской области Сергеем Фурсовым.

С 17:30 до 20:30 у сектора Е8 можно будет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Для этого понадобится сдать образец крови из вены на типирование набора антигенов комплекса гистосовместимости тканей. Донором ГСК могут быть граждане России в возрасте от 18 до 45 лет. Подробно о регистре и донорстве костного мозга расскажут врачи Новосибирского центра крови.

Игроки «Сибири» выйдут на раскатку в форме со снежинкой в розовых и фиолетовых цветах, символизирующих борьбу с женским и мужским раком. Джерси сделали специально к этой игре. После первого периода их продадут на благотворительном аукционе, средства от которого хоккеисты передадут детскому онкогематологическому отделению Новосибирской областной клинической больницы. Часть джерси выставят на онлайн-аукцион.

Благотворительный хоккейный матч начнется 15 ноября в 19:30 в «Сибирь-Арене»

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства здравоохранения Новосибирской области zdrav.nso.ru