Как новосибирцы могут бесплатно провериться на ВИЧ-инфекцию и гепатит С в ноябре?

Публикуем график работы тест-мобиля в этом месяце.
На территории Новосибирской области продолжается работа скрининговому тестированию на ВИЧ. Проводится бесплатное тестирование всех желающих на базе мобильной лечебно-профилактической клиники (МЛПК) с использованием экспресс-тестов на ВИЧ-инфекцию и гепатит С. Результат готовят в течение 15 минут. Контактный телефон сотрудников отдела профилактики Центра СПИД ГБУЗ НСО «ГИКБ № 1»: 218-20-38
В все указанные дни тестирование будет проводится с 14:00 до 19:00:
- 06 ноября, 14:00 - 19:00 — Ефремовский сквер
- 08 ноября — проспект Дзержинского 2/2, метро Березовая роща
- 18 ноября — ул. Богдана Хмельницкого, 40. ДК им. М. Горького
- 20 ноября — проспект Академика Лаврентьева, 14 – администрация Советского района
- 22 ноября — ТРЦ «Золотая Нива», метро Золотая Нива
- 25 ноября — Привокзальная площадь Вокзала «Экспресс-пригород»
- 27 ноября — площадь Карла Маркса, 5 (метро Площадь Маркса)
- 29 ноября — площадь Калинина, ул. Дуси Ковальчук, 179/2
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