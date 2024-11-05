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Как новосибирцы могут бесплатно провериться на ВИЧ-инфекцию и гепатит С в ноябре?

Публикуем график работы тест-мобиля в этом месяце.

pxhere.com

На территории Новосибирской области продолжается работа скрининговому тестированию на ВИЧ. Проводится бесплатное тестирование всех желающих на базе мобильной лечебно-профилактической клиники (МЛПК) с использованием экспресс-тестов на ВИЧ-инфекцию и гепатит С. Результат готовят в течение 15 минут. Контактный телефон сотрудников отдела профилактики Центра СПИД ГБУЗ НСО «ГИКБ № 1»: 218-20-38

В все указанные дни тестирование будет проводится с 14:00 до 19:00:

  • 06 ноября, 14:00 - 19:00 — Ефремовский сквер
  • 08 ноября — проспект Дзержинского 2/2, метро Березовая роща
  • 18 ноября — ул. Богдана Хмельницкого, 40. ДК им. М. Горького
  • 20 ноября — проспект Академика Лаврентьева, 14 – администрация Советского района
  • 22 ноября — ТРЦ «Золотая Нива», метро Золотая Нива
  • 25 ноября — Привокзальная площадь Вокзала «Экспресс-пригород»
  • 27 ноября — площадь Карла Маркса, 5 (метро Площадь Маркса)
  • 29 ноября — площадь Калинина, ул. Дуси Ковальчук, 179/2

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