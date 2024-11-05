Как новосибирцы могут бесплатно провериться на ВИЧ-инфекцию и гепатит С в ноябре?

На территории Новосибирской области продолжается работа скрининговому тестированию на ВИЧ. Проводится бесплатное тестирование всех желающих на базе мобильной лечебно-профилактической клиники (МЛПК) с использованием экспресс-тестов на ВИЧ-инфекцию и гепатит С. Результат готовят в течение 15 минут. Контактный телефон сотрудников отдела профилактики Центра СПИД ГБУЗ НСО «ГИКБ № 1»: 218-20-38

В все указанные дни тестирование будет проводится с 14:00 до 19:00: