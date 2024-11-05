О программе медицинской реабилитации в Новосибирской области рассказала главный реабилитолог региона Оксана Шелякина

«Большое значение имеет мотивация самого пациента, и то, как мы его вовлекаем. Если пациент не заинтересован, то мы можем даже на самом крутом супероборудовании не достичь никакого результата», — подчеркивает врач.
Главный реабилитолог Новосибирской области — об этапах восстановления после инсульта, вероятности полного восстановления функций мозга, важности раннего начала реабилитации и новой региональной программе. «Такая системная медицинская реабилитация, какую мы сейчас имеем, работает у нас только последние 2 года, когда в регионе запустили программу «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», – рассказала Оксана Шелякина zdrav.nso.ru. – Безусловно, реабилитация была и раньше, но она была не столь системна. Сейчас существует маршрутизация пациентов: после острых состояний их переводят на лечебный этап, на реабилитацию, где команда специалистов системно работает с каждым пациентом».
Программа медицинской реабилитации состоит из трех этапов, первый начинается на уровне первичного сосудистого отделения или регионального сосудистого центра, где пациент получает необходимую экстренную помощь. Если пациент уже стабилен, к команде врачей отделения реанимации подключаются реабилитологи. Обычно это происходит уже через 48-72 часа с момента инсульта. Манипуляции в это время направлены на активизацию неподвижных паретиченых мышц, с пациентом начинают работать логопеды и эрготерапевты. После этого пациент переводится на второй этап, в другое отделение.
«Прелесть трехэтапной системы в том, что пациента не надо перевозить в другие учреждения, – объясняет главный реабилитолог. – Все происходит в одном месте. Мы переводим пациента на второй этап и там уже разворачиваются полноценные реабилитационные мероприятия. Важно на этом этапе не запустить состояние, не допустить спастичности [гипертонуса, постоянного напряжения] мышц, и максимально пациентов направлять на восстановление, на постоянную работу».
Третий этап восстановления – амбулаторно-поликлинический, пациент находится либо в дневном стационаре, либо под амбулаторным наблюдением невролога и участкового терапевта. Этот этап восстановления самый долгий – у некоторых пациентов он может занять несколько лет.
Результат и скорость восстановления зависят от тяжести поражения, времени начала лечения, общего состояния здоровья и многих других факторов, например, поддержки семьи и желания самого больного. Главный специалист по реабилитации подчеркивает:
«Большое значение имеет мотивация самого пациента, и то, как мы его вовлекаем. Если пациент не заинтересован, то мы можем даже на самом крутом супероборудовании не достичь никакого результата. Когда идет совместная работа врача и пациента, тогда результат выше. Очень важно донести до пациента, что реабилитация необходима, важно вовлечь его родственников. Реабилитация – это постоянный процесс физического напряжения, физической работы, потому что упражнения, стимуляции, работа с логопедом – это достаточно непросто, и конечно, пациент иногда не хочет этого делать. И здесь уже большую роль играют наши клинические психологи, которые тоже включаются в процесс».
Инсульт – опасное повреждение мозга, которое чаще всего ведет к инвалидизациии. Но, благодаря правильно реабилитации, начатой сразу после инсульта, пациент может максимально восстановить функции мозга и сохранить трудоспособность. Даже в случае наступления инвалидности главная задача медиков - повышение качества жизни пациента, обучение его максимальной самостоятельности, чтобы уменьшить тяжесть последствий и для самого больного, и для его родственников.
«Реабилитация — это направленное действие, которое обязательно должно иметь этапность, преемственность, – еще раз подчеркивает главный реабилитолог. – И, конечно, мы должны оценивать, насколько человек может включаться в процесс. Чтобы его мотивировать, нужно выстраивать вокруг эту систему, позволяющую пациенту быть активным участником, ведь если человек не заинтересован, помочь будет очень сложно. И нужно понимать, конечно, его потенциал. Мы видим случаи, когда пациенты полностью восстанавливаются, но для этого должно быть сочетание стремления и желания пациента, совпадение всех возможностей быстрого и этапного оказания помощи, регулярность выполнения рекомендаций и здоровый образ жизни».
По словам Оксаны Шелякиной, за год на амбулаторно-поликлиническом уровне реабилитацию проходит около 5 тысяч пациентов с неврологическими патологиями. Программа широко работает с 2022 года, и направлена, в первую очередь, на переоснащение тех медицинских организаций, которые имеют лицензию по медицинской реабилитации, а также на подготовку медиков. До 2022 года в Новосибирской области было всего 340 коек медицинской реабилитации, тогда как после запуска региональной программы их число увеличилось до 595. К концу 2024 года число реабилитационных коек у медицинских учреждениях должно достигнуть 740. Кроме этого, появляются новые специальности – врач физической и реабилитационной медицины, 2 кафедры обучают этих специалистов, аккредитацию на эти должности можно получить в НГМУ. Обучением физических терапевтов, эрготерапевтов и логопедов тоже занимаются новосибирские учебные заведения, но аккредитацию пока можно получить только в соседних регионах.
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