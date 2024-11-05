О программе медицинской реабилитации в Новосибирской области рассказала главный реабилитолог региона Оксана Шелякина

Результат и скорость восстановления зависят от тяжести поражения, времени начала лечения, общего состояния здоровья и многих других факторов, например, поддержки семьи и желания самого больного. Главный специалист по реабилитации подчеркивает:

«Большое значение имеет мотивация самого пациента, и то, как мы его вовлекаем. Если пациент не заинтересован, то мы можем даже на самом крутом супероборудовании не достичь никакого результата. Когда идет совместная работа врача и пациента, тогда результат выше. Очень важно донести до пациента, что реабилитация необходима, важно вовлечь его родственников. Реабилитация – это постоянный процесс физического напряжения, физической работы, потому что упражнения, стимуляции, работа с логопедом – это достаточно непросто, и конечно, пациент иногда не хочет этого делать. И здесь уже большую роль играют наши клинические психологи, которые тоже включаются в процесс».

Инсульт – опасное повреждение мозга, которое чаще всего ведет к инвалидизациии. Но, благодаря правильно реабилитации, начатой сразу после инсульта, пациент может максимально восстановить функции мозга и сохранить трудоспособность. Даже в случае наступления инвалидности главная задача медиков - повышение качества жизни пациента, обучение его максимальной самостоятельности, чтобы уменьшить тяжесть последствий и для самого больного, и для его родственников.

«Реабилитация — это направленное действие, которое обязательно должно иметь этапность, преемственность, – еще раз подчеркивает главный реабилитолог. – И, конечно, мы должны оценивать, насколько человек может включаться в процесс. Чтобы его мотивировать, нужно выстраивать вокруг эту систему, позволяющую пациенту быть активным участником, ведь если человек не заинтересован, помочь будет очень сложно. И нужно понимать, конечно, его потенциал. Мы видим случаи, когда пациенты полностью восстанавливаются, но для этого должно быть сочетание стремления и желания пациента, совпадение всех возможностей быстрого и этапного оказания помощи, регулярность выполнения рекомендаций и здоровый образ жизни».

По словам Оксаны Шелякиной, за год на амбулаторно-поликлиническом уровне реабилитацию проходит около 5 тысяч пациентов с неврологическими патологиями. Программа широко работает с 2022 года, и направлена, в первую очередь, на переоснащение тех медицинских организаций, которые имеют лицензию по медицинской реабилитации, а также на подготовку медиков. До 2022 года в Новосибирской области было всего 340 коек медицинской реабилитации, тогда как после запуска региональной программы их число увеличилось до 595. К концу 2024 года число реабилитационных коек у медицинских учреждениях должно достигнуть 740. Кроме этого, появляются новые специальности – врач физической и реабилитационной медицины, 2 кафедры обучают этих специалистов, аккредитацию на эти должности можно получить в НГМУ. Обучением физических терапевтов, эрготерапевтов и логопедов тоже занимаются новосибирские учебные заведения, но аккредитацию пока можно получить только в соседних регионах.