Главный невролог Новосибирской области: «Если раньше инсульты были в возрасте 50+, то сейчас это уже 40+»

«Часто пациенты не знают о своем заболевании и обращаются только тогда, когда с ними случается или сердечная катастрофа (это острый инфаркт миокарда), или инсульт, — отмечает Елена Танеева.
О борьбе с инсультом и профилактике этого заболевания рассказала на конференции в ТАСС Елена Танеева, главный внештатный невролог региона. «Доля инсультов занимает второе место в структуре ССЗ (сердечно-сосудистых заболеваний) после ишемической болезни сердца, – говорит Елена Танеева. – Но по проценту летальных исходов это заболевание занимает лидирующие позиции и сохраняет первое место: треть всех инсультов заканчивается смертельным исходом. Из 11 тысяч зарегистрированных инсультов у нас порядка 3,5 тысяч пациентов, которые умирают. Это достаточно тревожные цифры. И всего 8% заболевших не теряют трудоспособности. Все остальные – это пациенты с грубым неврологическим дефицитом, требующие социальной поддержки».
Инсульт может быть ишемическим (закупорка сосуда и прекращение кровотока, что приводит в постепенному отмиранию тканей) и геморрагическим (разрыв сосуда). Оба варианта инсульта крайне опасны и ведут к непредсказуемым последствиям. Чаще всего перенесшие инсульт пациенты получают инвалидность, и только малая часть возвращается к привычному образу жизни. Всем пациентам, перенесшим инсульт, требуется длительное восстановительно-реабилитационное лечение.
По словам главного невролога, смертей пациентов с инсультом при своевременном обращении становится все меньше. Госпитальная смертность в регионе тоже имеет тенденцию к снижению, благодаря развитию системы экстренной помощи. В Новосибирской области открыты первичные сосудистые отделения и региональные сосудистые центры, куда скорая может доставить пациента в самое короткое время. Благодаря этому пациент с инсультом попадает в стационар в «золотой час», и намного чаще сохраняет не только жизнь, но и функции поврежденных участков мозга.
Основной фактор риска развития инсульта – сердечно-сосудистые заболевания, например, гипертоническая болезнь и аритмия, опасные сами по себе и кратно увеличивающие риск возникновения инсульта. Влияют на здоровье также сахарный диабет и повышенный холестерин – обе эти патологии влияют на состояние сосудов, питающих головной мозг, и вызывают нарушение кровоснабжения.
«Часто пациенты не знают о своем заболевании и обращаются только тогда, когда с ними случается или сердечная катастрофа (это острый инфаркт миокарда), или инсульт, – рассказывает главный невролог. – И только тогда мы диагностируем гипертоническую болезнь, хотя до этого были все признаки заболевания, и требовалась профилактика инсульта. Но пациенты часто игнорируют свои симптомы. По сути, инсульт – это не отдельное заболевание. Инсульт – осложнение какого-либо патологического процесса, который уже течет в организме».
Считается, что вероятность возникновения инсульта растет с годами. Однако, в последние десятилетия инсульт молодеет. Это связано и с экологией, и с образом жизни, и с вредными привычками, которые есть у значительной части населения.
«Если раньше инсульты были в возрасте 50+, то сейчас это уже 40+, – поясняет Елена Танеева. – В структуре всех заболевших инсультом возрастная категория 40+ занимает примерно 20% [от общей массы заболевших], это достаточно большой процент людей, которые теряют трудоспособность. Человек старше 40 лет уже должен быть нацелен на то, чтобы обратиться в свою поликлинику, и пройти обследование по основным факторам риска».
У пациентов старше 60 лет риски развития инсульта становится еще выше. Как правило, пациенты этого возраста уже имеют ряд хронических заболеваний, которые требуют внимания и лечения. Усугубляют ситуацию вредные привычки, например, никотин сужает кровеносны сосуды, увеличивает риск образования тромбов и повышает артериальное давление. После отказа от курения нужно около 5 лет для того, чтобы сосуды пришли в норму.
Главный невролог региона настаивает: предотвратить инсульт можно, если заниматься профилактикой и своевременно обращаться к врачам. В рамках диспансеризации исключаются самые вероятные причины возникновения опасного состояния, такие как повышенное артериальное давление, аритмия, высокий холестерин, нарушение углеводного обмена и другие причины. Пациентам помогают вовремя выявить патологии и скорректировать режим жизни, чтобы профилактировать развитие инсульта.
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