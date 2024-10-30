Главный невролог Новосибирской области: «Если раньше инсульты были в возрасте 50+, то сейчас это уже 40+»

О борьбе с инсультом и профилактике этого заболевания рассказала на конференции в ТАСС Елена Танеева, главный внештатный невролог региона. «Доля инсультов занимает второе место в структуре ССЗ (сердечно-сосудистых заболеваний) после ишемической болезни сердца, – говорит Елена Танеева. – Но по проценту летальных исходов это заболевание занимает лидирующие позиции и сохраняет первое место: треть всех инсультов заканчивается смертельным исходом. Из 11 тысяч зарегистрированных инсультов у нас порядка 3,5 тысяч пациентов, которые умирают. Это достаточно тревожные цифры. И всего 8% заболевших не теряют трудоспособности. Все остальные – это пациенты с грубым неврологическим дефицитом, требующие социальной поддержки».

Инсульт может быть ишемическим (закупорка сосуда и прекращение кровотока, что приводит в постепенному отмиранию тканей) и геморрагическим (разрыв сосуда). Оба варианта инсульта крайне опасны и ведут к непредсказуемым последствиям. Чаще всего перенесшие инсульт пациенты получают инвалидность, и только малая часть возвращается к привычному образу жизни. Всем пациентам, перенесшим инсульт, требуется длительное восстановительно-реабилитационное лечение.

По словам главного невролога, смертей пациентов с инсультом при своевременном обращении становится все меньше. Госпитальная смертность в регионе тоже имеет тенденцию к снижению, благодаря развитию системы экстренной помощи. В Новосибирской области открыты первичные сосудистые отделения и региональные сосудистые центры, куда скорая может доставить пациента в самое короткое время. Благодаря этому пациент с инсультом попадает в стационар в «золотой час», и намного чаще сохраняет не только жизнь, но и функции поврежденных участков мозга.

Основной фактор риска развития инсульта – сердечно-сосудистые заболевания, например, гипертоническая болезнь и аритмия, опасные сами по себе и кратно увеличивающие риск возникновения инсульта. Влияют на здоровье также сахарный диабет и повышенный холестерин – обе эти патологии влияют на состояние сосудов, питающих головной мозг, и вызывают нарушение кровоснабжения.