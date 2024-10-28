Для новосибирцев провели масштабный обучающий флешмоб «Запусти сердце»

По статистике каждый третий человек в своей жизни сталкивается с ситуацией, когда кому-то рядом требуется неотложная помощь.
В «Локомотив – Арене» состоялся самый массовый в истории региона урок по оказанию первой помощи. В мастер-классе по сердечно-легочной реанимации смог принять участие любой желающий старше 12 лет. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова подчеркнула, что навыки первой помощи нужны каждому человеку: «Мы никогда не знаем, в какой момент в жизни с нами может произойти ситуация, когда рядом окажется пострадавший – человек упадёт, поперхнётся или получит травму. Поэтому мы организовали мероприятие по массовому обучению первой помощи. Зарегистрировали 1600 человек, они все получат официальные сертификаты по итогу курса».
Акция была приурочена ко Всемирному дню борьбы с внезапной остановкой кровообращения. По статистике каждый третий человек в своей жизни сталкивается с ситуацией, когда кому-то рядом требуется неотложная помощь. Если это остановка дыхания, у очевидца есть не более 5 минут, чтобы запустить сердце. После – происходят необратимые изменения головного мозга. Даже если получится реанимировать пострадавшего, вернуть его к полноценной жизни скорее всего не выйдет.
Главный врач станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич рассказал, что у диспетчеров, принимающих вызов, разработан алгоритм действий для экстренных ситуаций: «Когда появляется информация, что человек потерял сознание, не дышит, сердце у него не бьётся, диспетчер начинает руководить действиями окружающих по поддержанию жизни до момента прибытия скорой помощи.Такой алгоритм у нас введен с 2011 года. Скорая помощь, в любом случае, должна доехать. И, как бы быстро она ни ехала, это будет минимум 7-10 минут. Но рядом всегда есть люди, и от того, насколько быстро они сориентируются и начнут поддерживать жизнь, насколько высока вероятность того, что человек останется живым. Ежегодно, мы оценивали эти ситуации, где-то около десяти человек выживают именно благодаря действиям окружающих».
Флешмоб проходил с 10 утра до 18 вечера. Желающих научиться запускать сердце разделили на несколько потоков. Обучили 100 волонтеров-инструкторов. Участников флешмоба учили запускать сердце вручную и с помощью автоматического дефибриллятора, укладывать пострадавшего в безопасное положение, накладывать повязку и извлекать инородное тело из дыхательных путей. Это основные навыки, которые помогут не растеряться в критической ситуации. Организаторы конкурса – министерство здравоохранения Новосибирской области и Новосибирский медколледж.
Директор колледжа Алексей Пилипенко пояснил, что основы оказания первой помощи должны стать базовыми знаниями: «Эти навыки должны так же войти в жизнь любого человека, как занятия физкультурой, знания правил дорожного движения. Сегодня здесь мы учим не только базовой сердечно-легочной реанимации. Как правильно и какую повязку наложить при кровотечении? Что делать, если человек поперхнулся. Казалось бы, банальные ситуации, но они испокон веков приносят самый большой процент неблагоприятных исходов из-за того, что рядом просто не оказалось человека, способного оказать помощь».
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