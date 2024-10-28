Для новосибирцев провели масштабный обучающий флешмоб «Запусти сердце»

Главный врач станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич рассказал, что у диспетчеров, принимающих вызов, разработан алгоритм действий для экстренных ситуаций: «Когда появляется информация, что человек потерял сознание, не дышит, сердце у него не бьётся, диспетчер начинает руководить действиями окружающих по поддержанию жизни до момента прибытия скорой помощи.Такой алгоритм у нас введен с 2011 года. Скорая помощь, в любом случае, должна доехать. И, как бы быстро она ни ехала, это будет минимум 7-10 минут. Но рядом всегда есть люди, и от того, насколько быстро они сориентируются и начнут поддерживать жизнь, насколько высока вероятность того, что человек останется живым. Ежегодно, мы оценивали эти ситуации, где-то около десяти человек выживают именно благодаря действиям окружающих».



Флешмоб проходил с 10 утра до 18 вечера. Желающих научиться запускать сердце разделили на несколько потоков. Обучили 100 волонтеров-инструкторов. Участников флешмоба учили запускать сердце вручную и с помощью автоматического дефибриллятора, укладывать пострадавшего в безопасное положение, накладывать повязку и извлекать инородное тело из дыхательных путей. Это основные навыки, которые помогут не растеряться в критической ситуации. Организаторы конкурса – министерство здравоохранения Новосибирской области и Новосибирский медколледж.