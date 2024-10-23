За здоровье мозга: новосибирцам рассказали о факторах риска и симптомах инсульта

Риск развития инсульта повышает наличие сопутствующих заболеваний, к которым относят гипертоническую болезнь, высокий уровень холестерина в крови, сахарный диабет, ожирение. Если подобрана адекватная терапия и пациент четко выполняет назначения врача, это минимизирует риски.



Симптомы инсульта:

1. Головокружение, потеря равновесия и координации движения;

2. Проблемы с речью;

3. Онемение, слабость или паралич одной стороны тела;

4. Потемнение в глазах, двоение предметов или их размытие;

5. Внезапная сильная головная боль.



Факторы риска:

1. Пожилой возраст (особенно после 65 лет);

2. Артериальная гипертензия увеличивает риск ишемического инсульта вдвое;

3. Повышенный уровень холестерина в крови;

4. Атеросклероз;

5. Курение;

6. Диабет;

7. Перенесенные и существующие заболевания сердца, особенно мерцательная аритмия, мерцательная аритмия и инфаркт миокарда.