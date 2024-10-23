За здоровье мозга: новосибирцам рассказали о факторах риска и симптомах инсульта

С 23 по 29 октября проходит Неделя борьбы с инсультом — в честь Всемирного дня борьбы с инсультом (его отмечают 29 октября).
Риск развития инсульта повышает наличие сопутствующих заболеваний, к которым относят гипертоническую болезнь, высокий уровень холестерина в крови, сахарный диабет, ожирение. Если подобрана адекватная терапия и пациент четко выполняет назначения врача, это минимизирует риски.
Симптомы инсульта:
1. Головокружение, потеря равновесия и координации движения;
2. Проблемы с речью;
3. Онемение, слабость или паралич одной стороны тела;
4. Потемнение в глазах, двоение предметов или их размытие;
5. Внезапная сильная головная боль.
Факторы риска:
1. Пожилой возраст (особенно после 65 лет);
2. Артериальная гипертензия увеличивает риск ишемического инсульта вдвое;
3. Повышенный уровень холестерина в крови;
4. Атеросклероз;
5. Курение;
6. Диабет;
7. Перенесенные и существующие заболевания сердца, особенно мерцательная аритмия, мерцательная аритмия и инфаркт миокарда.
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