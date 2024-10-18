Главный онколог Новосибирской области: рак молочной железы — как его избежать?

Рак молочной железы по-прежнему занимает второе место в структуре онкологической заболеваемости после рака кожи. С чем связано развитие этого заболевания и можно ли его избежать, рассказал главный онколог Новосибирской области Сергей Фурсов.

«В 2022 году у нас в Новосибирской области было выявлено 1413 женщин, у которых диагностирован рак молочной железы, в 2023 году - 1802 женщины, – говорит врач в беседе со zdrav.nso.ru. – Мы думали, что в этом, в 2024 году, цифра будет ещё больше, но за 9 месяцев цифра нас составляет 1061, то есть заболевших меньше, чем 2023 году. В прошлом году был какой-то взрывной рост заболеваемости не только раком молочной железы, но и по другим локализациям. Мы просто за голову хватались. В этом году цифры меньше, чем мы ожидали».

Рак молочных желез остается на втором месте в общей статистике онкологических заболеваний после рака кожи. Часто он протекает бессимптомно, что затрудняет диагностику, и быстро распространяется, отчего шансы на полное выздоровление пациентки снижаются. К причинам, по которым может развиваться рак груди, онкологи относят наследственность и гормональные сбои:

«Не существует единого какого-то фактора, который провоцирует рак молочной железы. Сейчас мы точно знаем, что около 10% женщин, у которых [диагностирован] рак молочной железы, имеют наследственные мутации. С развитием молекулярно-генетического тестирования, с выявлением новых маркёров и новых мутаций цифры постепенно увеличиваются. Ранние месячные, долгая поздняя менопауза, сахарный диабет, какое-то психоэмоциональное напряжение, поздние роды – все это влияет на вероятность развития рака молочной железы. Влияют ли пирсинг, тесный бюстгальтер, травмы и другие факторы на развитие онкологических заболеваний, ни один врач сказать не сможет, потому что мы базируемся на доказательной медицине. А [серьезных научных ] исследований в этой области не проводилось».