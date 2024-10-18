Главный онколог Новосибирской области: рак молочной железы — как его избежать?

Пирсинг, тесный бюстгальтер, кормление грудью — влияют ли они на развитие рака? Какое значение имеет плохая наследственность? На эти и другие вопросы отвечает Сергей Фурсов.
Рак молочной железы по-прежнему занимает второе место в структуре онкологической заболеваемости после рака кожи. С чем связано развитие этого заболевания и можно ли его избежать, рассказал главный онколог Новосибирской области Сергей Фурсов.
«В 2022 году у нас в Новосибирской области было выявлено 1413 женщин, у которых диагностирован рак молочной железы, в 2023 году - 1802 женщины, – говорит врач в беседе со zdrav.nso.ru. – Мы думали, что в этом, в 2024 году, цифра будет ещё больше, но за 9 месяцев цифра нас составляет 1061, то есть заболевших меньше, чем 2023 году. В прошлом году был какой-то взрывной рост заболеваемости не только раком молочной железы, но и по другим локализациям. Мы просто за голову хватались. В этом году цифры меньше, чем мы ожидали».
Рак молочных желез остается на втором месте в общей статистике онкологических заболеваний после рака кожи. Часто он протекает бессимптомно, что затрудняет диагностику, и быстро распространяется, отчего шансы на полное выздоровление пациентки снижаются. К причинам, по которым может развиваться рак груди, онкологи относят наследственность и гормональные сбои:
«Не существует единого какого-то фактора, который провоцирует рак молочной железы. Сейчас мы точно знаем, что около 10% женщин, у которых [диагностирован] рак молочной железы, имеют наследственные мутации. С развитием молекулярно-генетического тестирования, с выявлением новых маркёров и новых мутаций цифры постепенно увеличиваются. Ранние месячные, долгая поздняя менопауза, сахарный диабет, какое-то психоэмоциональное напряжение, поздние роды – все это влияет на вероятность развития рака молочной железы. Влияют ли пирсинг, тесный бюстгальтер, травмы и другие факторы на развитие онкологических заболеваний, ни один врач сказать не сможет, потому что мы базируемся на доказательной медицине. А [серьезных научных ] исследований в этой области не проводилось».
Не может стать причиной онкологического заболевания и кормление грудью. Напротив, Сергей Фурсов уверен, что это – процесс физиологический и совершенно нормальный, а молочная железа хотя бы 1-2 раза в жизни должна выполнить свою функцию. Кормление младенца, даже длительное, вызывать рост злокачественной опухоли не может.
Рак молочной железы чаще развивается у женщин старше сорока лет. Но онколог предупреждает: у женщин с отягощенным семейным анамнезом онкологическое заболевание может развиться и раньше. В этом случае онкологи рекомендуют провести молекулярно-генетическое тестирование. Если мутации есть, и у женщины с высокой долей вероятности могут появится злокачественные опухоли, то в некоторых случаях врачи вынужденно предлагают подкожное удаление молочной железы.
Обследование на рак груди входит в программу диспансеризации. Женщины старше 40 лет каждые 2 года проходят маммографическое обследование. Это позволяет выявить онкологические заболевания на самых ранних стадиях.
«Что такое скрининг? Это проверка всех без разбора: болит, не болит, есть жалобы, нет жалоб – всех проверяют, – объясняет Сергей Фурсов. – Почему? Да потому что рак молочный железы на первом месте [у женщин], и лучше его выявить на первой-второй стадии, пока он маленький». Врач подчеркивает, что важно уловить первые стадии онкологического процесса, сделать органосохраняющую операцию и вылечить пациентку полностью: На этой стадии у нас 90% выживаемости. Конечно, если есть жалобы, то не надо ждать 40 лет, надо сразу идти к врачу и делать УЗИ».
В качестве профилактики Сергей Фурсов рекомендует не забывать о своем здоровье, нормализовать вес, правильно питаться, отказаться от курения и вредных привычек, нормализовать гормональный фон. Кроме того, важно регулярно проходить необходимые обследования, особенно если в истории семьи были случаи рака молочной железы.
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