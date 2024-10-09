Для новосибирских детей и беременных женщин с сахарным диабетом закупят системы непрерывного мониторинга глюкозы

Первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков сообщил о решении Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, касающемся Новосибирской области.

«Принято решение о выделении 37 млн рублей на обеспечение 320 беременных женщин с сахарным и гестационным сахарным диабетом системами непрерывного осуществления мониторинга глюкозы в течение беременности и расходными материалами. Также дополнительно выделяется 20 млн рублей на реализацию мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 4-х до 17-ти лет системами непрерывного мониторинга глюкозы. Таким образом в 2024 году на указанное мероприятие будет выделено 112 млн рублей на обеспечение 1075 детей с сахарным диабетом», – рассказал господин Жуков.