Новосибирцам объяснили, почему даже при минимальных признаках ОРВИ надо оставаться дома

О том, как пережить сезон простуд с минимальным риском и. о. министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова рассказала в прямом эфире Центра управления регионом.

Одним из основных источников распространения ОРВИ медики считают пациентов, у которых уже появились симптомы простуды – насморк, першение, боль в горле, кашель – но они все равно идут на работу, отправляют детей с признаками инфекции в школу и детский сад. В первые дни болезни человек выделяет большое количество вируса, подвергая опасности окружающих. И для самого пациента при недомогании безопаснее оставаться дома.

«Поэтому мы призываем, даже если есть минимальные признаки респираторной вирусной инфекции, остаться дома, восстановиться. Это значит, заболевание может не развиться, человек в легкой форме его перенесет. Снижается риск тяжелых осложнений, особенно таких, как пневмония», — отметила Елена Аксёнова.

Записываться на прием к своему участковому врачу-терапевту или педиатру с респираторными проявлениями не нужно, подчеркнула и.о. министра. Необходимо вызвать врача на дом по единому телефону 122, на госуслугах. Если же нет высокой температуры, интоксикации, то есть состояние позволяет, можно прийти без записи в поликлинику, в кабинет неотложной помощи.

«В настоящий момент во всех медицинских организациях у нас разделены потоки. Для пациентов с симптомами вирусных респираторных инфекций существуют кабинеты с отдельным входом. Можно уточнить информацию в регистратуре, по телефону 122. Или, если прийти в поликлинику, просто найти этот кабинет. Обычно объявления висят, есть навигационные стрелочки. В такой кабинет нет предварительной записи. Если скапливается очередь, администрация обычно выводит на прием второго врача», — объяснила Елена Аксенова.

При вызове врача на дом, к пациенту приедет специализированная инфекционная бригада. Если обращений в этот день много, может поступить звонок из поликлиники. Медики уточнят самочувствие, чтобы в первую очередь посетить более тяжелых больных. Если состояние пациента не вызовет опасений, врач может дать предварительные рекомендации и прийти позже. Больничный при этом оформят с момента вызова врача.