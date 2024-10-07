Помощь пожилым: как в Новосибирской области работают гериатрические кабинеты?

Задача врачей-гериатров — в первую очередь профилактика возрастассоциированных заболеваний, чтобы максимально замедлить процесс старения.
О том, какую помощь в больницах и поликлиниках Новосибирской области могут получить пациенты старшего возраста и о перспективах развития гериатрической службы рассказала zdrav.nso.ru главный внештатный специалист по гериатрии, главный врач госпиталя ветеранов войн №2 Людмила Канунникова.
«Население планеты неуклонно стареет, и это очень здорово, – говорит Людмила Канунникова. – Сегодня в мировых масштабах насчитывается около 800 миллионов людей старше 60 лет. Прогноз к 2050 году таков, что это количество увеличится до 2 млрд».
Старение – это не болезнь, а естественный процесс, требующий особого внимания к потребностям людей старшего поколения. Именно здесь на помощь приходит гериатрическая служба. Старение, по словам врача, нельзя напрямую связывать с ухудшением состояния здоровья.
Главная проблема старения – возрастассоциированные заболевания, то есть хронические заболевания, которые могут приводить к инвалидизации, маломобильности, уходу в зависимости. Задача врачей-гериатров – заняться именно профилактикой таких заболеваний, чтобы как можно сильнее замедлить процесс старения. И это, по словам Людмилы Канунниковой, очень даже возможно – по расчетам ученых, в норме человеческая жизнь должна длиться до 120 лет.
«Сейчас у нас есть 18 гериатрических кабинетов в городе и области, – уточняет главный гериатр Новосибирской области. – Наша задача – до наступления 2025 года возобновить работу еще 16 кабинетов, которые закрылись в период ковида. Для повышения квалификации врачей-терапевтов отправили в наш Медицинский университет, с первого октября начались занятия. На перспективу – еще одно важное направление: гериатрическая подготовка узких специалистов. Условно говоря, у 60-летнего пациента уже есть те проблемы с сердцем, которых нет у 30-летнего, и лечить его должен кардиолог-гериатр. Также условно должны быть урологи и гинекологи-гериатры, эндокринологи-гериатры и другие узкие специалисты».
Как попасть на прием к врачу-гериатру в своей поликлинике? Любого пожилого человека, приходящего в поликлинику, направляют в кабинет медицинской профилактики, где он заполняет анкету «Возраст не помеха!». По результатам этого тестирования лечащий врач может направить выявленного «хрупкого» пациента на консультацию гериатра или ограничиться общими рекомендациями по ведению здорового образа жизни, если пациент «крепкий».
В анкету входят вопросы об общем самочувствии и состоянии пациента. Врач спросит, терял ли пациент вес в течение последних 6 месяцев, испытывает ли он какие-либо ограничения в повседневной жизни из-за снижения зрения или слуха, случались ли травмы, стабильно ли настроение. Если пациент дал более трех положительных ответов, то он становится пациентом гериатра. Этот специалист более глубоко занимается выявленными проблемами и дает рекомендации по профилактике возрастассоциированных заболеваний.
«Сейчас у пожилых людей официально зарегистрировано 84 гериатрических синдрома. Задача гериатра в том, чтобы, проведя комплексную гериатрическую оценку, выявить те проблемы, которые мешают здоровому старению и активному долголетию, – подчеркивает гериатр. – Есть биологический возраст и есть паспортный возраст. Есть крепкие пациенты, а есть хрупкие – это медицинский термин. Крепкому пациенту не нужен врач-гериатр, а хрупкому врач-гериатр необходим».
Получить помощь гериатров можно не только в поликлинике, но и в стационаре. Сейчас на территории России, и, в том числе, на территории Новосибирской области, активно развивается система гериатрической помощи. С 2025 года вводится серьезное новшество – в больницах с коечным фондом 400 и более коек будут открыты кабинеты гериатров в стационарах. Когда в больницу поступает пожилой человек, который нуждается в неотложной или плановой помощи, врач-гериатр обязательно будет принимать участие в консилиуме врачей.
«У нас, на базе второго госпиталя, работает региональный гериатрический центр, – рассказывает врач. – Только у нас 116 гериатрических коек, и это самое крупное отделение в области. В третьем госпитале 60 коек, в первом - 20, больница в Пашино открыла гериатрическое отделение на 15 коек. Сейчас дополнительно открывается отделение в 19-й больнице, врачи уже подготовлены. И еще, как главный внештатный специалист Сибирского федерального округа, я знаю ситуацию в каждом из 10 субъектов, и с гордостью могу сказать, что в Сибирском федеральном округе мы являемся лидерами по развитию гериатрической службы».
Для профилактики возрастных изменений, сохранения здоровья и продления жизни на несколько десятков лет, Людмила Канунникова рекомендует сохранять позитивный настрой, быть активным и находить новые занятия для себя:
«Многие пожилые, говорят: «Ой, да что мне под старость лет уже начинать какой-то активный образ жизни, зачем?». Я отвечаю, что никогда не поздно! Надо научить любить себя, любить окружающих людей, настраивать себя на позитив, жить с приподнятым настроением, любить, животных, детей, природу, музыку! Мы рекомендуем нашим пациентам писать мемуары, играть в шахматы, разгадывать ребусы. То есть активность интеллектуальная и физическая в любом случае дают позитив и ресурс для успешного старения».
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