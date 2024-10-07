Помощь пожилым: как в Новосибирской области работают гериатрические кабинеты?

О том, какую помощь в больницах и поликлиниках Новосибирской области могут получить пациенты старшего возраста и о перспективах развития гериатрической службы рассказала zdrav.nso.ru главный внештатный специалист по гериатрии, главный врач госпиталя ветеранов войн №2 Людмила Канунникова.

«Население планеты неуклонно стареет, и это очень здорово, – говорит Людмила Канунникова. – Сегодня в мировых масштабах насчитывается около 800 миллионов людей старше 60 лет. Прогноз к 2050 году таков, что это количество увеличится до 2 млрд».

Старение – это не болезнь, а естественный процесс, требующий особого внимания к потребностям людей старшего поколения. Именно здесь на помощь приходит гериатрическая служба. Старение, по словам врача, нельзя напрямую связывать с ухудшением состояния здоровья.

Главная проблема старения – возрастассоциированные заболевания, то есть хронические заболевания, которые могут приводить к инвалидизации, маломобильности, уходу в зависимости. Задача врачей-гериатров – заняться именно профилактикой таких заболеваний, чтобы как можно сильнее замедлить процесс старения. И это, по словам Людмилы Канунниковой, очень даже возможно – по расчетам ученых, в норме человеческая жизнь должна длиться до 120 лет.

«Сейчас у нас есть 18 гериатрических кабинетов в городе и области, – уточняет главный гериатр Новосибирской области. – Наша задача – до наступления 2025 года возобновить работу еще 16 кабинетов, которые закрылись в период ковида. Для повышения квалификации врачей-терапевтов отправили в наш Медицинский университет, с первого октября начались занятия. На перспективу – еще одно важное направление: гериатрическая подготовка узких специалистов. Условно говоря, у 60-летнего пациента уже есть те проблемы с сердцем, которых нет у 30-летнего, и лечить его должен кардиолог-гериатр. Также условно должны быть урологи и гинекологи-гериатры, эндокринологи-гериатры и другие узкие специалисты».

Как попасть на прием к врачу-гериатру в своей поликлинике? Любого пожилого человека, приходящего в поликлинику, направляют в кабинет медицинской профилактики, где он заполняет анкету «Возраст не помеха!». По результатам этого тестирования лечащий врач может направить выявленного «хрупкого» пациента на консультацию гериатра или ограничиться общими рекомендациями по ведению здорового образа жизни, если пациент «крепкий».

В анкету входят вопросы об общем самочувствии и состоянии пациента. Врач спросит, терял ли пациент вес в течение последних 6 месяцев, испытывает ли он какие-либо ограничения в повседневной жизни из-за снижения зрения или слуха, случались ли травмы, стабильно ли настроение. Если пациент дал более трех положительных ответов, то он становится пациентом гериатра. Этот специалист более глубоко занимается выявленными проблемами и дает рекомендации по профилактике возрастассоциированных заболеваний.