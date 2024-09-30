Новосибирский врач рассказал, почему грипп опасен для сердца

Любые инфекции, попадающие в организм, влияют на его состояние, некоторые из них особенно опасны для сердца. Как связаны здоровье зубов и миокардит, и о том, почему грипп может быть равен инфаркту, рассказал кардиолог Игорем Гражданкиным.

«Грипп, то есть вирус и вырабатываемые токсины, обладает сосудистой токсичностью, – отметил в беседе со zdrav.nso.ru врач. – Вирус попадает в кровоток, вызывает образование очагов воспаления в сердце. Вирус и его токсины опасны именно для сосудистой стенки и в конечном итоге приводят к резкому повышению количества инфарктов миокарда. Не всегда это заметно в саму эпидемию, но чуть позже увеличивается количество госпитализаций пациентов с инфарктами миокарда. Обычно это не просто инфаркты, это тяжёлые состояния, протекающие с осложнениями. Можно даже сказать, что грипп почти всегда равен инфаркту миокарда у возрастных пациентов».

Врач настаивает, что единственный способ борьбы с гриппом – вакцинация. В сезон простудных заболеваний особое внимание себе нужно уделить тем, кто находится в группе риска – пациентам старше 65 лет, пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, перенесенными инфарктами, инсультами, атеросклерозом нижних конечностей, сосудов шеи, аорты и т.д. Чтобы снизить вероятность заболевания, пациентам из группы риска нужно всего лишь сделать прививку, а если контакт с больным уже произошел – принимать противогриппозные препараты для снижения вирусной нагрузки на организм.

«Несмотря на то, что существуют препараты для лечения гриппа, которые уменьшают количество дней в болезни, такие «контрольные точки», как инфаркт миокарда и смерть эти препараты не предотвращают. У вакцинированных течение гриппозной инфекции легче, а последствия перенесенного заболевания у вакцинированного пациента менее выражены, чем у тех людей, у кого нет прививки. Грипп – это большая проблема для кардиологов, и проблема легко профилактируемая».

Любая инфекция – бактерии или вирусы – вырабатывают токсические вещества, которые оказывают токсическое влияние на саму структуру миокарда и могут приводить к миокардиту или воспалению сердечной мышцы. Наиболее опасные из них – вирус гриппа и стрептококковая инфекция, которая вызывает тонзиллит или, как часто называют это заболевание, ангину.