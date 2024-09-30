Новосибирский врач рассказал, почему грипп опасен для сердца

«Не всегда это заметно в саму эпидемию, но чуть позже увеличивается количество госпитализаций пациентов с инфарктами миокарда», — отмечает кардиолог Игорь Гражданкин.
Любые инфекции, попадающие в организм, влияют на его состояние, некоторые из них особенно опасны для сердца. Как связаны здоровье зубов и миокардит, и о том, почему грипп может быть равен инфаркту, рассказал кардиолог Игорем Гражданкиным.
«Грипп, то есть вирус и вырабатываемые токсины, обладает сосудистой токсичностью, – отметил в беседе со zdrav.nso.ru врач. – Вирус попадает в кровоток, вызывает образование очагов воспаления в сердце. Вирус и его токсины опасны именно для сосудистой стенки и в конечном итоге приводят к резкому повышению количества инфарктов миокарда. Не всегда это заметно в саму эпидемию, но чуть позже увеличивается количество госпитализаций пациентов с инфарктами миокарда. Обычно это не просто инфаркты, это тяжёлые состояния, протекающие с осложнениями. Можно даже сказать, что грипп почти всегда равен инфаркту миокарда у возрастных пациентов».
Врач настаивает, что единственный способ борьбы с гриппом – вакцинация. В сезон простудных заболеваний особое внимание себе нужно уделить тем, кто находится в группе риска – пациентам старше 65 лет, пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, перенесенными инфарктами, инсультами, атеросклерозом нижних конечностей, сосудов шеи, аорты и т.д. Чтобы снизить вероятность заболевания, пациентам из группы риска нужно всего лишь сделать прививку, а если контакт с больным уже произошел – принимать противогриппозные препараты для снижения вирусной нагрузки на организм.
«Несмотря на то, что существуют препараты для лечения гриппа, которые уменьшают количество дней в болезни, такие «контрольные точки», как инфаркт миокарда и смерть эти препараты не предотвращают. У вакцинированных течение гриппозной инфекции легче, а последствия перенесенного заболевания у вакцинированного пациента менее выражены, чем у тех людей, у кого нет прививки. Грипп – это большая проблема для кардиологов, и проблема легко профилактируемая».
Любая инфекция – бактерии или вирусы – вырабатывают токсические вещества, которые оказывают токсическое влияние на саму структуру миокарда и могут приводить к миокардиту или воспалению сердечной мышцы. Наиболее опасные из них – вирус гриппа и стрептококковая инфекция, которая вызывает тонзиллит или, как часто называют это заболевание, ангину.
Клеточная стенка стрептококка по структуре схожа с клеточной стенкой тканей сердца. Поэтому иммунный ответ на бактерии может работать против самого организма, то есть собственные антитела, выработанные на бактерии, могут повредить собственный миокард. Это может приводить к воспалительным изменениям в сердце, в его сосудах и клапанах, и, в конечном итоге, вызвать ревматическую болезнь сердца и другие патологии, которые лечатся только хирургическим путём.
Если ангина сопровождается тяжелой интоксикацией организма, то теоретически, в будущем, может потребоваться и пересадка сердца. Но чаще всего удается все-таки пережить этот острый период воспаления благодаря антибиотикам. Хроническое состояние, запущенная болезнь и частые ангины могут приводить к повреждению клапанного аппарата сердца и, как следствие, замене клапанов.
Однако Игорь Гражданкин считает, что тонзиллит менее опасен, чем вирусные инфекции:
«Раньше это была реальная проблема, сейчас эта проблема актуальна в меньшей степени, потому что в большом количестве используются антибиотики, которые подавляют патогенную микрофлору, и болезнь не заканчивается собственным повреждением клапанного аппарата. Сейчас более актуален вирус гриппа».
Профилактика стрептококковой инфекции и, в частности, заболеваний миндалин, приводит к снижению риска развития заболеваний сердца.
Помимо бактериальных и вирусных инфекций верхних дыхательных путей на здоровье сердца влияют инфекции полости рта. Связь сердечных заболеваний и болезней полости рта доказана.
«При болезнях пародонта, то есть тканей, окружающих зуб, появляется провоцирующий фактор, который вызывает и поддерживает воспаление, – говорит Игорь Гражданкин. – Организм вырабатывает маркёры, которые борются с инфекцией, то есть во всем организме идет процесс системного воспаления. И вот это системное воспаление способствует поражению сосудов, активации и быстрому прогрессированию атеросклероза. Поэтому пациенты должны следить за ротовой полостью постоянно, должны что это пародонтоз не менее опасная проблема, чем гипертензия или высокий уровень холестерина. Воспаление в организме способствует быстрому атеросклеротическому поражению сосудов и развитию сердечно-сосудистых патологий».
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