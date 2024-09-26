Как изменилась заболеваемость ОРВИ среди новосибирцев по сравнению с прошлым годом?

О том, как в этом году в регионе начался эпидемический сезон, рассказали на пресс-конференции в ТАСС главный эпидемиолог Новосибирской области Елена Пудова и заместитель начальника регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова.

Традиционно в сентябре Роспотребнадзор фиксирует сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями. Еженедельно количество заболевших увеличивается на 20-30%. Тем не менее, показатель ниже, чем в предыдущем сезоне, отметила Лада Самойлова: «Если в прошлом году в аналогичные недели регистрировалось порядка 30-32 тысяч случаев заболевания ОРВИ по области, то сейчас порядок цифр — 26-28 тысяч. Это на уровне средних многолетних показателей, это характерная ситуация, которая ничем не выбивается из наших предыдущего опыта работы».

Елена Пудова добавила, что в стационарах сейчас находятся около 200 новосибирцев с ОРВИ, тяжелых пациентов среди них нет. «Это и коронавирусная инфекция, которая сейчас у нас встроилась в сезонную циркуляцию возбудителей, это риновирусная, аденовирусная инфекция. Грипп мы в отделениях больниц не регистрируем».

Лада Самойлова подтвердила, что случаев гриппа на территории региона в этом сезоне еще не было. Коронавирусную инфекцию диагностируют у 90-100 пациентов в неделю.

«Еженедельно медицинские организации нам предоставляют материал, мы направляем его в референс-центр «Вектор», который проводит углублённое изучение коронавируса, который циркулирует у нас на территории. Новых штаммов не зарегистрировано», — подчеркнула заместитель начальника регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты призвали новосибирцев активно прививаться от гриппа и пневмококковой инфекции, поскольку вакцины – единственная надежная защита от заражения и тяжёлого течения болезни.