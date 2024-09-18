В Новосибирске разработали технологию длительной транспортировки донорского сердца

Уникальная в своем роде система создана в Национальном медицинском исследовательском центре имени Мешалкина.
Технология, созданная в рамках гранта правительства Новосибирской области и Российского научного фонда (РНФ), доработана инновационным решением – сердце продолжает самостоятельно выполнять насосную функцию в течение десяти часов, а кислород непрерывно поступает в миокард за счет оксигенатора. Принцип создания отечественного контейнера для сохранения сердца не имеет аналогов не только в России, но и в мире.
Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев посетил Национальный медицинский исследовательский центр им. ак. Е.Н. Мешалкина, где молодые ученые Центра завершают разработку технологии длительного нормотермического кондиционирования донорского сердца вне организма, ознакомился с разработкой новой методики пролонгированного кондиционирования донорского сердца и отметил, что при переводе ее в реальный сектор экономики это позволит увеличить доступность персонализированной высокотехнологичной помощи пациентам.
«Разработка экономически выгодного и эффективного способа сохранения жизнеспособности донорского сердца позволит кратно увеличить число трансплантаций, снизить затраты на дорогостоящие устройства вспомогательной поддержки кровообращения и консервативное лечение хронической сердечной недостаточности, и, в конечном итоге, увеличить продолжительность жизни пациентов трудоспособного возраста, снизить степень инвалидизации населения. Мы гордимся достижениями наших молодых ученых, их деятельность соответствует задачам Стратегии научно-технологического развития России. Задача Правительства Новосибирской области – создать максимально комфортные условия для работы молодых исследователей и стимулировать ускорение процесса внедрениях высокотехнологичных разработок в практическую медицину», – сказал министр.
Цель ученых – обеспечить инновационное техническое решение для максимально длительной транспортировки сердца в работающем состоянии к месту трансплантации. Применяемые на данный момент в России способы консервации донорского сердца, обескровленного и помещенного в пакет с раствором, сохраняют его лишь в течение 3-4 часов, что критически мало для транспортировки в дальние регионы России.
Заместитель генерального директора НМИЦ по научной работе Александр Романов и руководитель проекта, руководитель проекта, к.м.н., научный сотрудник НМИЦ, лауреат именной премии Правительства Новосибирской области в номинации «Лучший молодой исследователь» Максим Жульков в условиях экспериментальной операционной продемонстрировали заключительный этап эксперимента на примере животного (минипига): переподключение работающего сердца к системе, позволяющей длительно сохранять орган в функционирующем состоянии. В начале работы ученые разрабатывали технику постепенной изоляции сердца вместе с легкими – с сохранением кровотока в обоих органах. В дальнейшем технология доработана новосибирскими учеными инновационным решением: сердце продолжает самостоятельно выполнять насосную функцию, а кислород непрерывно поступает в миокард за счет аппарата «искусственных легких» – оксигенатора.
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