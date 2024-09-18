В Новосибирске разработали технологию длительной транспортировки донорского сердца

Технология, созданная в рамках гранта правительства Новосибирской области и Российского научного фонда (РНФ), доработана инновационным решением – сердце продолжает самостоятельно выполнять насосную функцию в течение десяти часов, а кислород непрерывно поступает в миокард за счет оксигенатора. Принцип создания отечественного контейнера для сохранения сердца не имеет аналогов не только в России, но и в мире.

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев посетил Национальный медицинский исследовательский центр им. ак. Е.Н. Мешалкина, где молодые ученые Центра завершают разработку технологии длительного нормотермического кондиционирования донорского сердца вне организма, ознакомился с разработкой новой методики пролонгированного кондиционирования донорского сердца и отметил, что при переводе ее в реальный сектор экономики это позволит увеличить доступность персонализированной высокотехнологичной помощи пациентам.