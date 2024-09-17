Врач из Новосибирска рассказала, почему лекарства несовместимы с алкоголем

В частности, эксперт отмечает, что «алкоголь ухудшает действие антибиотиков, отчего могут быть выращены резистентные к антибиотику бактерии».
Употребление алкоголя в сочетании с лекарственными препаратами может вызывать множество неблагоприятных реакций. О том, как этиловый спирт изменяет фармакокинетику и фармакодинамику медикаментов и к чему это может привести, рассказала zdrav.nso.ru заведующая экспертным отделением Новосибирского областного наркодиспансера Юлия Аристова.
«Любые препараты назначаются специалистами не просто так, а для лечения заболевания, – подчеркивает Юлия Аристова. – Алкоголь сам по себе снижает иммунитет, оказывает токсическое действие на печень, сердце, мозг, и общетоксическое действие на весь организм. Когда алкоголь распадается в печени, образуется алкогольдегидрогеназа, тоже токсичная сама по себе. Алкоголь здесь играет не в пользу пациентов».
Если болезнь в остром состоянии и пациент вынужден принимать таблетки, желательно исключить алкоголь полностью. Если состояние хроническое и поддерживающая терапия требуется постоянно, нужно уменьшить дозу алкоголя до минимума. От сочетания спиртного с лекарством может наступить обратный эффект — ухудшение соматического состояния вместо ожидаемого улучшения. Иными словами, алкоголь усугубляет токсические эффекты от вирусов и бактерий, которые попадают в организм и ухудшает соматическое состояние.
Средства от простуды и алкоголь
«Все препараты на основе парацетамола, а это очень большая группа жаропонижающих, сами по себе очень пагубно влияют на печень, – говорит нарколог. – Один из основных побочных эффектов парацетамола – это как раз-таки гепатотоксичный эффект».
Наиболее сильное токсическое воздействие алкоголь оказывает на печень. Именно поэтому сочетание алкоголя и парацетамола удваивает вред и может привести к тяжелому состоянию, особенно при длительном применении медикаментов.
Народные способы лечения от простуды, такие как водка с перцем, только усугубят состояние больного, считает врач. Выпивая водку с перцем, пациент не может знать, как поведёт себя его желудочно-кишечный тракт, потому что этиловый спирт агрессивен для слизистой оболочки желудка, пищевода и кишечника, а перец еще усиливает этот эффект. Результат такого лечения непредсказуем: от обострения гастритов до прободения язв, если они есть.
Кроме того, прием алкоголя на фоне высокой температуры вызывает тяжелое состояние вплоть до помутнения сознания, галлюцинаций и т.д.
Вирус простого герпеса, который чаще всего проявляется как «простуда на губах», концентрируется в нервных клетках. Алкоголь разрушает нервные волокна, отчего учащается герпетическая инфекция, что влияет и на общее самочувствие, и на внешний вид больного. Кроме того, герпетическая инфекция может вызвать более серьезные заболевания, такие как опоясывающий лишай.
Сосудосуживающие препараты
Капли в нос, которые часто рекомендуют при острых респираторных заболеваниях, тоже не рекомендуется совмещать с алкоголем. Этиловый спирт ведет к снижению эффекта терапевтической дозы капель, провоцирует наступление нежелательных побочных эффектов и удлиняет срок лечения.
Другие препараты, повышающие тонус сосудов, вызывают более серьезные побочные эффекты. От их сочетания с алкоголем может быть тахикардия, возбуждение, резкое повышение артериального давления.
Спазмолитические средства
Для облегчения болевого синдрома часто используются спазмолитики, снимающие спазм и расслабляющие гладкую мускулатуру, в том числе и стенки сосудов. При употреблении с спазмолитиков с алкоголем эффект усиливается вплоть до коллапса и наступления летального исхода.
Препараты для снижения артериального давления
Гипотензивные препараты в сочетании с алкоголем могут дать неконтролируемый эффект в виде резкого снижения артериального давления, которое не предполагает терапевтическая дозировка назначенного препарата. Пониженное артериальное давление может привести к слабости, головокружению и потере сознания.
Антибиотики
«Антибиотики назначаются только специалистами и только для того, чтобы убить какую-то нежелательную флору, которая поселилась в организме, – рассказывает Юлия Аристова. – Алкоголь ухудшает действие антибиотиков, отчего могут быть выращены резистентные к антибиотику бактерии, избавиться от которых стандартными методами будет сложно. Понадобится назначение новых препаратов либо комбинированных схем, более тяжелых для организма. Само лечение будет идти медленнее и тяжелее».
Некоторые антибиотики, по словам нарколога, вообще не сочетаются с алкоголем. Например, при одновременном употреблении алкоголя и метронидозола одним из частых побочных эффектов будет выраженная тошнота, рвота и ухудшение самочувствия, которые, как правило, появляются практически сразу после приёма даже незначительного количества алкоголя на фоне лечения.
Антидепрессанты и противотревожные средства
Антидепрессанты и противотревожные препараты для лечения соматических или неврологических патологий. Если применять такие препараты одновременно с алкоголем, есть риск выраженного появления побочных эффектов у данных препаратов. Применение препаратов с седативным действием одновременно с алкоголем, который тоже угнетает центральную нервную систему, может привести к летальному исходу.
Есть заблуждение, что некрепкий алкоголь в малых дозах, например, красное вино и подобные напитки, благоприятно влияет на организм. Это заблуждение. Алкоголь даже в небольших дозах отравляет практически все органы и ткани, что и нарушает естественное равновесие в организме, и снижает эффективность лечения.
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