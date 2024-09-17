Врач из Новосибирска рассказала, почему лекарства несовместимы с алкоголем

Употребление алкоголя в сочетании с лекарственными препаратами может вызывать множество неблагоприятных реакций. О том, как этиловый спирт изменяет фармакокинетику и фармакодинамику медикаментов и к чему это может привести, рассказала zdrav.nso.ru заведующая экспертным отделением Новосибирского областного наркодиспансера Юлия Аристова.

«Любые препараты назначаются специалистами не просто так, а для лечения заболевания, – подчеркивает Юлия Аристова. – Алкоголь сам по себе снижает иммунитет, оказывает токсическое действие на печень, сердце, мозг, и общетоксическое действие на весь организм. Когда алкоголь распадается в печени, образуется алкогольдегидрогеназа, тоже токсичная сама по себе. Алкоголь здесь играет не в пользу пациентов».

Если болезнь в остром состоянии и пациент вынужден принимать таблетки, желательно исключить алкоголь полностью. Если состояние хроническое и поддерживающая терапия требуется постоянно, нужно уменьшить дозу алкоголя до минимума. От сочетания спиртного с лекарством может наступить обратный эффект — ухудшение соматического состояния вместо ожидаемого улучшения. Иными словами, алкоголь усугубляет токсические эффекты от вирусов и бактерий, которые попадают в организм и ухудшает соматическое состояние.

Средства от простуды и алкоголь

«Все препараты на основе парацетамола, а это очень большая группа жаропонижающих, сами по себе очень пагубно влияют на печень, – говорит нарколог. – Один из основных побочных эффектов парацетамола – это как раз-таки гепатотоксичный эффект».

Наиболее сильное токсическое воздействие алкоголь оказывает на печень. Именно поэтому сочетание алкоголя и парацетамола удваивает вред и может привести к тяжелому состоянию, особенно при длительном применении медикаментов.

Народные способы лечения от простуды, такие как водка с перцем, только усугубят состояние больного, считает врач. Выпивая водку с перцем, пациент не может знать, как поведёт себя его желудочно-кишечный тракт, потому что этиловый спирт агрессивен для слизистой оболочки желудка, пищевода и кишечника, а перец еще усиливает этот эффект. Результат такого лечения непредсказуем: от обострения гастритов до прободения язв, если они есть.

Кроме того, прием алкоголя на фоне высокой температуры вызывает тяжелое состояние вплоть до помутнения сознания, галлюцинаций и т.д.

Вирус простого герпеса, который чаще всего проявляется как «простуда на губах», концентрируется в нервных клетках. Алкоголь разрушает нервные волокна, отчего учащается герпетическая инфекция, что влияет и на общее самочувствие, и на внешний вид больного. Кроме того, герпетическая инфекция может вызвать более серьезные заболевания, такие как опоясывающий лишай.