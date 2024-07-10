Главный аллерголог-иммунолог Новосибирской области рассказала о ежегодном росте числа аллергиков

«Аллергические заболевания сейчас занимают третье место после сердечно-сосудистых и онкозаболеваний», – отмечает Дарья Демина.
В информационном агентстве ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная заболеваемости аллергией в Новосибирской области. О сезонных рисках, причинах развития и профилактике рассказывали главный аллерголог-иммунолог региона Дарья Демина и заместитель главного врача Новосибирского областного кожно-венерологического диспансера по медицинской части Вера Пахомова.
«Аллергические заболевания сейчас занимают третье место после сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, – рассказывает Дарья Демина. – Во всем мире идет рост аллергических заболеваний. В Новосибирской области в 2023 году заболеваемость только респираторными аллергиями выросла на 1,5% в сравнении с 2022 годом. Если говорить о более долгосрочных трендах, то тенденция к увеличению заболеваемости, к сожалению, имеется: ежегодный прирост составляет от 1,5 до 3%»
Аллергия – патологическая реакция иммунной системы на вещества, которые в норме должны быть безвредными. Иммунная система может среагировать на белки, пыльцу растений, плесневые грибки, пылевых клещей, продукты питания, лекарства, укусы насекомых и т.д. С каждым годом количество людей, страдающих аллергией, становится больше во всем мире. По прогнозам ВОЗ, к 2030 году половина населения земного шара будет иметь тот или иной вид аллергии.
При контакте с аллергеном иммунная система человека реагирует неадекватно, выделяя гистамин и другие медиаторы воспаления, которые приводят к развитию характерных симптомов: от легкого зуда и покраснения кожи до анафилактического шока. Сезонные аллергии чаще всего проявляются в виде специфичнских ринитов и обострений бронхиальной астмы, либо кожных высыпаний – аллергодерматозов.
Дарья Демина
По словам врачей, летний сезон имеет 3 периода, когда вероятность возникновения аллергии особенно высока: с конца апреля до мая, когда идет цветение деревьев, второй период – время опыления злаковых трав, который длится с начала июня до июля, и третий период с начала августа до середины сентября – опыление сорных трав. В этот период аллергологи отмечают рост разных видов респираторной аллергии: аллергического ринита или пыльцевой бронхиальной астмы.
Но лето опасно не только из-за пыльцы.
«Сейчас, в весенне-летний сезон, стало больше фотодерматозов, которые связаны с длительным нахождением на солнце, – поясняет Вера Пахомова. – Летний сезон – самый опасный, так как у нас, в [относительно] северном регионе, мало солнечных дней, и все наши пациенты в солнечные дни ради загара стараются как можно больше пробыть на солнце. У нас есть такой диагноз, «солнечная крапивница» – это высыпания, которые появляются на открытых участках тела, покраснения, отек кожи и появление папулезных высыпаний. И, конечно, летнее время – это всегда укусы насекомых. От банального укуса комара или мошки может развиться сильнейший отек, который потребует немедленного обращения к врачу».
Помимо аллергической реакции на солнце и насекомых опасны также луговые дерматиты, которые чаще встречаются у дачников и жителей сельской местности. Луговые дерматиты возникают от непосредственного контакта с травами: пациенты работают в огородах, на полях, ходят в лес и сталкиваются там с аллергеном.
Большое влияние на вероятность развития аллергии оказывает окружающая среда, особенно пыль и загазованность воздуха. Частицы пыли попадают в дыхательные пути, вызывают их раздражение и воспаление, отчего дыхательные пути становятся более уязвимыми для воздействия тех или иных аллергенов.
«Если говорить про пыль, то надо говорить прежде всего про домашнюю пыль, – уточняет главный аллерголог. – В домашней пыли содержится много аллергенов, в том числе – клещи домашней пыли. Практически 80% пациентов с бронхиальной астмой и аллергическим ринитом имеют сенсибилизацию к домашней пыли».
Чаще всего аллергические заболевания встречаются у детей. По словам специалистов, это связано с процессом формирования иммунной системы, которая развивается неравномерно и в некоторые периоды становится более уязвима. Но Дарья Демина подчеркивает, что аллергия может встречаться в любом возрасте:
«Следует сказать, что в последнее время мы стали выявлять аллергию у пожилых пациентов. Раньше считалось, что после 45 лет аллергия встречаться не должна, но на сегодняшний день мы видим, что и в 70 лет бывают дебюты различных аллергических реакций».
Узнать о своей предрасположенности к аллергическим реакциям можно заранее. Сейчас существует 2 вида исследований – накожное тестирование и анализ крови на специфический иммуноглобулин к тем или иным видов аллергенов. Накожный вид диагностики проводят на пыльцевые аллергены, бытовые и некоторые виды эпидермальных аллергенов (т.е. животного происхождения – слюну и шерсть животных, птичий пух и т.д. – прим). Для выявления пищевых аллергенов используется анализ крови на специфический иммуноглобулин. Все эти обследования при наличии показаний возможно сделать по ОМС.
Средств профилактики аллергии практически нет. Врачи дают общие рекомендации по сохранению здоровья – вести здоровый образ жизни, не подвергать риску иммунную систему, не злоупотреблять лекарственными препаратами.
«Если человек знает, что у него аллергия на тот или иной пищевой продукт, дерево, пыльцу растения, то надо постараться исключить этот аллерген из своей жизни, – говорит Вера Пахомова. – Если это невозможно, и пациенты знают, что у них аллергия, например, на цветение, то они заранее начинают профилактику антигистаминными препаратами под присмотром врача, чтобы избежать развития более серьезных симптомов».
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