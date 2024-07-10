Главный аллерголог-иммунолог Новосибирской области рассказала о ежегодном росте числа аллергиков

В информационном агентстве ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная заболеваемости аллергией в Новосибирской области. О сезонных рисках, причинах развития и профилактике рассказывали главный аллерголог-иммунолог региона Дарья Демина и заместитель главного врача Новосибирского областного кожно-венерологического диспансера по медицинской части Вера Пахомова.

«Аллергические заболевания сейчас занимают третье место после сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, – рассказывает Дарья Демина. – Во всем мире идет рост аллергических заболеваний. В Новосибирской области в 2023 году заболеваемость только респираторными аллергиями выросла на 1,5% в сравнении с 2022 годом. Если говорить о более долгосрочных трендах, то тенденция к увеличению заболеваемости, к сожалению, имеется: ежегодный прирост составляет от 1,5 до 3%»

Аллергия – патологическая реакция иммунной системы на вещества, которые в норме должны быть безвредными. Иммунная система может среагировать на белки, пыльцу растений, плесневые грибки, пылевых клещей, продукты питания, лекарства, укусы насекомых и т.д. С каждым годом количество людей, страдающих аллергией, становится больше во всем мире. По прогнозам ВОЗ, к 2030 году половина населения земного шара будет иметь тот или иной вид аллергии.

При контакте с аллергеном иммунная система человека реагирует неадекватно, выделяя гистамин и другие медиаторы воспаления, которые приводят к развитию характерных симптомов: от легкого зуда и покраснения кожи до анафилактического шока. Сезонные аллергии чаще всего проявляются в виде специфичнских ринитов и обострений бронхиальной астмы, либо кожных высыпаний – аллергодерматозов.