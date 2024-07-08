Новосибирский врач рассказал об увеличении числа травм в летний период

Взрослые и дети чаще травмируются на природе. Несоблюдение осторожности при занятиях спортом, отдыхе, работе на даче — все это может привести к неприятным последствиям. О смертности от внешних причин в летнее время и основных причинах травм поговорили с главным врачом городской клинической больницы № 34 Ярославом Фроловым.

Смертность от внешних причин в Новосибирской области, как и во всей России, находится на третьем месте после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Часто в летнее время происшествий становится больше. Отделение травматологии больницы № 34 не пустует.

«Картина летом меняется, уходит так называемая гололедная травма, появляются травмы, связанные с пребыванием на даче, на природе, – рассказывает Ярослав Фролов. – То есть становится больше резаных ран, травм от использования различных инструментов, вплоть до ампутации пальцев».

Кроме того, летом увеличивается количество травм, связанных с активным отдыхом: черепно-мозговые, переломы и вывихи верхних конечностей. Врачи связывают это с ездой на велосипедах и самокатах, или же бытовыми конфликтами.

«В летний период, конечно, возрастает количество травм, связанных с неумеренным употреблением алкоголя и, так скажем, с состояниями, к которым это приводит, – уточняет врач. – Это челюстно-лицевые или черепно-мозговые травмы, то есть повреждения, полученные в драках или при неосторожных падениях».

Алкоголь часто становится причиной и других несчастных случаев. Например, употребление спиртного на пляже – одна из основных причин утопления. Кроме того, медики не рекомендуют купаться на необорудованных пляжах, в водоемах с сильным течением или неизвестной глубиной – все это создает высокий риск гибели на воде. Этот риск многократно увеличивается, если человек находится в состоянии опьянения. Алкоголь снижает реакцию, ухудшает координацию движений и затуманивает сознание, делая человека более уязвимыми для опасности.

Кроме того, летом на дорогах обычно больше автомобилей — это обстоятельство приводит к росту ДТП.

Лето для большинства людей становится временем отдыха и расслабления. Но даже на отдыхе не следует забывать о простых правилах безопасности.