Сколько укусов клещей зафиксировано в Новосибирской области в этом сезоне?

В Новосибирской области в период с 26 июня по 2 июля специалисты зарегистрировали 837 случаев укуса клещом, пишет НДН.инфо со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

При этом чаще всего клещи нападали на жителей Новосибирского (168), Искитимского (95) и Мошковского (80) районов области, а также Советского (62) и Октябрьского (27) районов Новосибирска. Кроме того, 47 новосибирцев пострадали от клещей в других городах.

В целом с начала эпидемического сезона в больницы по поводу укусов клещами обратились 11893 человека.

«В связи с тем, что наибольшее число укусов связано с посещением лесных массивов, выездов на рыбалку и природу, напоминаем также о неспецифических мерах профилактики инфекций, передающихся клещами: при посещении лесных массивов нужно использовать репелленты, носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки, необходимо осматривать на наличие клещей домашних животных. В случае укуса клеща следует как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение», — отмечается в сообщении Роспотребнадзора.