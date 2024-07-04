Более пяти тысяч новосибирцев столкнулись с острыми кишечными инфекциями в 2024 году

Летом риски заболевания увеличиваются из-за плохо промытых овощей и фруктов.
В мэрии города Новосибирска состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии: обсудили меры по снижению заболеваемости острыми кишечными инфекциями. С начала года заболели более пяти тысяч новосибирцев. С наступлением лета появляются новые опасности: несанкционированная торговля продуктами на улице и купание в местах неорганизованного отдыха.
По информации Центра гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области, в 2024 году более пяти тысяч новосибирцев обратились с острыми кишечными инфекциями в больницы. Рост заболеваемости наблюдается во всех районах города. Зарегистрированы вспышки сальмонеллёза в Кировском, Ленинском и Советском районах — взрослые и дети заразились через продукты.
Примерно половина случаев заражения паразитами происходит при употреблении продуктов птицеводства в домашних условиях — недоваренными яйцами и мясом. В летний период риски заболевания увеличивают плохо промытые овощи и фрукты.
«В этом году зарегистрированы два случая заболевания амебиазом и 12 случаев бластоцистоза. Заражение произошло при употреблении плохо промытых свежих овощей и фруктов, приобретенных на стихийных рынках Новосибирска, а также из-за несоблюдения правил личной гигиены. Эпидемическое неблагополучие по острым кишечным, паразитарным инфекциям, будет сохраняться, пока сохраняются факторы передачи инфекции», — отметила заведующий эпидемиологическим отделом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Людмила Чернышова.
В прошлом году больше трети новосибирцев, заболевших острыми кишечными заболеваниями, купались в местах несанкционированного отдыха. Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что по итогам лабораторного контроля в четырёх городских неорганизованных местах купания качество воды не соответствует нормам. Для заражения достаточно случайно проглотить несколько капель при купании. Это основная причина, из-за которой у многих водоемов Новосибирска стоят таблички, что купаться запрещено.
В Новосибирске систематически ликвидируют точки нелегальной торговли: проводятся межведомственные рейды, налагаются штрафы, у злостных нарушителей продукция изымается и утилизируется. Чтобы поддержать разрешённую торговлю и помочь в реализации проверенной приусадебной продукции, в городе установлены 115 лотков с навесами на 230 торговых мест.
Также на комиссии обсудили вопросы борьбы с грызунами — районным администрациям рекомендовано обязать управляющие компании провести одномоментную дератизацию.
«Борьба с крысами — важная тема. Положительного результата можно добиться лишь тогда, когда участвовать в дератизации будут все одновременно. В противном случае грызуны при проведении комплексных мер будут мигрировать на безопасные для себя площадки, а после их завершения — возвращаться», — объяснил заместитель мэра города Новосибирска Валерий Шварцкопп.
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