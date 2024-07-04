Более пяти тысяч новосибирцев столкнулись с острыми кишечными инфекциями в 2024 году

В мэрии города Новосибирска состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии: обсудили меры по снижению заболеваемости острыми кишечными инфекциями. С начала года заболели более пяти тысяч новосибирцев. С наступлением лета появляются новые опасности: несанкционированная торговля продуктами на улице и купание в местах неорганизованного отдыха.

По информации Центра гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области, в 2024 году более пяти тысяч новосибирцев обратились с острыми кишечными инфекциями в больницы. Рост заболеваемости наблюдается во всех районах города. Зарегистрированы вспышки сальмонеллёза в Кировском, Ленинском и Советском районах — взрослые и дети заразились через продукты.

Примерно половина случаев заражения паразитами происходит при употреблении продуктов птицеводства в домашних условиях — недоваренными яйцами и мясом. В летний период риски заболевания увеличивают плохо промытые овощи и фрукты.

«В этом году зарегистрированы два случая заболевания амебиазом и 12 случаев бластоцистоза. Заражение произошло при употреблении плохо промытых свежих овощей и фруктов, приобретенных на стихийных рынках Новосибирска, а также из-за несоблюдения правил личной гигиены. Эпидемическое неблагополучие по острым кишечным, паразитарным инфекциям, будет сохраняться, пока сохраняются факторы передачи инфекции», — отметила заведующий эпидемиологическим отделом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Людмила Чернышова.