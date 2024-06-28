В июле новосибирцы смогут обследоваться в тест-мобиле

В 2024г. на территории Новосибирской области продолжается плановая работа по увеличению охвата скрининговым тестирование на ВИЧ населения. В рамках этого направления проводится бесплатное тестирование всех групп населения, в том числе ключевых групп, на базе мобильной лечебно-профилактической клиники (МЛПК) с использованием экспресс-тестов на ВИЧ-инфекцию и гепатит С, результат в течение 15 минут.