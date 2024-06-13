На Михайловской набережной в Новосибирске состоится Здоровый субботник

Большой Здоровый субботник пройдет 15 июня на Михайловской набережной. Акция проводится при поддержке регионального министерства здравоохранения и приурочена ко Дню медицинского работника.

Все активности разработаны для семей с детьми. Посетители увидят картины, нарисованные с помощью бактерий, познакомятся с медицинскими технологиями, поучаствуют в мастер-классах по оказанию первой доврачебной медицинской помощи и смогут пройти обследования и получить консультации специалистов.

К Здоровому субботнику специалисты вырастили полезные бактерии, нарисовав ими целые миры. В рамках проекта «Искусство в чашках Петри» будет работать площадка с микроскопами, специалисты расскажут об увлекательном мире бактерий.

В технологической секции посетителей познакомят с работой выездной медицины на примере уникального передвижного медицинского комплекса «Везем здоровье людям».

В консультативно-диагностической секции можно будет проверить основные показатели здоровья, проверить зрение, пройти диагностику на ИППП, ВИЧ, гепатит. Желающим сделают УЗИ щитовидной железы, УЗИ вен, проверят родинки на рак. На Здоровом субботнике можно будет задать вопросы терапевту, педиатру, эндокринологу, косметологу, дерматовенерологу, неврологу, кардиологу, травматологу, инфекционисту. Консультации проводятся в формате информационной услуги, медицинские заключения не выдаются.

В секции мастер-классов научат оказывать первую доврачебную медицинскую помощь. Также будет работать интерактивный лекторий «Здоровый Новосибирск».

Акция проходит при поддержке минздрава Новосибирской области. Среди участников – Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики, Городская клиническая поликлиника № 29, Центр СПИД Городской инфекционной клинической больницы № 1, Новосибирский областной клинический кожно-венерологический диспансер, движение «Волонтеры-медики».

Мероприятие на Михайловской набережной начнется в 12.00, площадки будут работать до 18.00-19.00.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства здравоохранения Новосибирской области zdrav.nso.ru