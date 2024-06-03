Новосибирские медики помогли пациентам с редкой разновидностью онкологии

Злокачественное новообразование грудной железы встречается не более чем в 0,1% всех случаев рака у мужчин. Хирурги Новосибирского онкодиспансера успешно провели мастэктомию.

В феврале этого года 67-летний житель Новосибирска обнаружил у себя опухоль. По словам пациента, он всегда ответственно подходил к своему здоровью, регулярно проходил необходимые для его возраста скрининги, поэтому непонятное уплотнение в груди справа насторожило его. Мужчина обратился в поликлинику, сделал ультразвуковое исследование, которое подтвердило наличие новообразования. Пациента направили на дополнительное обследование в центр амбулаторной онкологической помощи. Там ему провели трепан-биопсию, опухоль оказалась злокачественной.

«Когда пациент поступил к нам на госпитализацию, был проведен совместный консилиум маммологов, химиотерапевтов, радиотерапевтов, — рассказывает онколог-хирург Анатолий Ахмедов. — Приняли решение выполнить мастэктомию по Маддену, которая включает в себя сохранение большой и малой грудной мышц и удаление лимфоузлов. Операция прошла успешно, опухоль размером около 2 см была удалена. Материал направлен на гистологическое исследование, после которого мы сможем точно понять стадию заболевания и назначить, при необходимости, адъювантное (дополнительное, вспомогательное – прим.) лечение».

По мнению хирурга, благодаря тому, что пациент внимательно относится к своему здоровью, вовремя заметил изменения в своем теле и обратился к врачу, рак молочной (грудной) железы «поймали» на 1 стадии.

«Это редкий клинический случай — рак грудной железы у мужчины составляет примерно 0,1% всех злокачественных опухолей у мужчин и от 0,6% до 1 % всех злокачественных опухолей молочной железы. Тем удивительнее, что у нас проявил себя «закон парных случаев»: не успели мы прооперировать одного пациента с данным заболеванием, как к нам на госпитализацию поступил еще один мужчина с диагнозом «рак молочной (грудной) железы». Это уникально», – подчеркивает хирург.