В рамках Недели отказа от табака новосибирские врачи рассказали, чем грозит любовь к курению

Никотин и канцерогенные вещества, содержащиеся в табачном дыме, вызывают развитие различных заболеваний дыхательной системы вплоть до рака легкого и хронической обструктивной болезни легких. Об этом на конференции в ТАСС говорили новосибирские медики.

Поданным, предоставленным наркологом Равилем Теркуловым, 12 лет назад в России курили около 40% мужчин, тогда как в 2023 году – всего 18%. В Новосибирской области этот показатель выше среднего по стране – на территории нашего региона курит 26% мужчин.

Курение табака – одна из основных причин развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), заболевания, которое характеризуется прогрессирующим сужением дыхательных путей и снижением функции легких. Вдыхание дыма сигарет приводит к воспалению и повреждению слизистой оболочки бронхов, что провоцирует образование мокроты и затруднение дыхания. Со временем происходит необратимое изменение структуры здоровой легочной ткани и замена ее рубцовой, разрушение альвеол.

«Последствия курения – хроническая обструктивная болезнь легких, – говорит главный пульмонолог Новосибирской области Любовь Куделя. – Ей болеют более 380 миллионов человек, то есть каждый десятый взрослый человек. В 90% случаев причиной развития ХОБЛ является курение. У нас [в Новосибирской области] зарегистрировано около 16 тысяч больных с тяжелой или крайне тяжелой степенью ХОБЛ, но реальная цифра намного больше».

Вероятность развития болезни, по словам главного пульмонолога, зависит от интенсивности курения. Если пациент выкуривает больше одной пачки в день, вероятность обструкции легких увеличивается в разы.

Электронные сигареты также представляют серьезную опасность для здоровья. Исследования показывают, что вейпы могут вызвать несколько заболеваний: EVOLI, болезнь вейперов, или облитерирующий бронхиолит, редкое, но опасное заболевание, которое приводит к сужению мелких дыхательных путей в легких. Облитерирующий бронхиолит, вызванный электронными сигаретами, характеризуется воспалением и фиброзом бронхов, что приводит к их сужению и затруднению дыхания.