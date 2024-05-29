В рамках Недели отказа от табака новосибирские врачи рассказали, чем грозит любовь к курению

В частности, именно курение в 90% случаев является причиной развития хронической обструктивной болезни легких.
Никотин и канцерогенные вещества, содержащиеся в табачном дыме, вызывают развитие различных заболеваний дыхательной системы вплоть до рака легкого и хронической обструктивной болезни легких. Об этом на конференции в ТАСС говорили новосибирские медики.
Поданным, предоставленным наркологом Равилем Теркуловым, 12 лет назад в России курили около 40% мужчин, тогда как в 2023 году – всего 18%. В Новосибирской области этот показатель выше среднего по стране – на территории нашего региона курит 26% мужчин.
Курение табака – одна из основных причин развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), заболевания, которое характеризуется прогрессирующим сужением дыхательных путей и снижением функции легких. Вдыхание дыма сигарет приводит к воспалению и повреждению слизистой оболочки бронхов, что провоцирует образование мокроты и затруднение дыхания. Со временем происходит необратимое изменение структуры здоровой легочной ткани и замена ее рубцовой, разрушение альвеол.
«Последствия курения – хроническая обструктивная болезнь легких, – говорит главный пульмонолог Новосибирской области Любовь Куделя. – Ей болеют более 380 миллионов человек, то есть каждый десятый взрослый человек. В 90% случаев причиной развития ХОБЛ является курение. У нас [в Новосибирской области] зарегистрировано около 16 тысяч больных с тяжелой или крайне тяжелой степенью ХОБЛ, но реальная цифра намного больше».
Вероятность развития болезни, по словам главного пульмонолога, зависит от интенсивности курения. Если пациент выкуривает больше одной пачки в день, вероятность обструкции легких увеличивается в разы.
Электронные сигареты также представляют серьезную опасность для здоровья. Исследования показывают, что вейпы могут вызвать несколько заболеваний: EVOLI, болезнь вейперов, или облитерирующий бронхиолит, редкое, но опасное заболевание, которое приводит к сужению мелких дыхательных путей в легких. Облитерирующий бронхиолит, вызванный электронными сигаретами, характеризуется воспалением и фиброзом бронхов, что приводит к их сужению и затруднению дыхания.
«В последние годы появляется еще одна проблема – облитерирующий бронхиолит, – рассказывает Любовь Куделя. – Заболевание, которое поражает более молодой возраст. Если ХОБЛ развивается у людей старше 45 лет, то бронхиолит, связанный с экзогенным воздействием никотинсодержащих веществ, может развиться в 20-30-35 лет. Причем это заболевание прогрессирует, сопровождается дыхательной недостаточностью, а в ряде случаев – летальным исходом».
Среди подростков курильщиков тоже хватает. Заведующий отделением профилактики центра охраны репродуктивного здоровья подростков «Ювентус» Андрей Фунтиков. Фунтиков подчеркивает, что главное средство профилактики курения у детей – пример родителей:
«Когда мы общаемся с подростками, что мы можем им сказать? Помимо запретов надо предлагать альтернативные меры. Когда подросток видит, как его родитель курит или читает в интернете, что электронная сигарета, якобы, менее вредная, чем обычная, то у него, понятное дело, складывается мнение, что курение – это нормально. Но это просто незнание последствий. Поэтому нам, родителям, медикам и учителям, надо работать сообща – тогда будет какой-то эффект».
Как курение табака, так и использование электронных сигарет представляют серьезную угрозу для здоровья легких. Оба вида курения могут вызывать тяжелые заболевания дыхательной системы, включая рак и хроническую обструктивную болезнь легких, которая пока не поддается излечению. Важно понимать, что отсутствие дыма не означает отсутствие вреда. Отказаться от курения - лучший способ защитить свое здоровье и сохранить здоровье легких.
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