Клещи атакуют: от укусов членистоногих в этом сезоне пострадали больше 3,5 тысяч новосибирцев

С начала эпидемиологического сезона от укусов клещей пострадали 3 тысячи 515 жителей Новосибирской области, сообщает НДН.инфо. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано 54 человека. Информацию озвучил глава минздрава региона Константин Хальзов в ходе оперативного совещания.

Выяснилось, что чаще всего клещи кусали новосибирцев в Новосибирском (407), Искитимском (181) и Тогучинском (136) районах области.

«В очередной раз обращаюсь к главам – проводить работу среди населения по недопущению и профилактике заболевания клещевым энцефалитом», – подчеркнул министр.