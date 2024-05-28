Главный эндокринолог Новосибирской области рассказала об эпидемии детского ожирения

В последние годы в нашем регионе на диспансеризации медики выявляют существенный рост количества детей с избыточной массой тела. О причинах детского ожирения и мерах его профилактики главный эндокринолог Новосибирской области Лариса Санникова рассказала zdrav.nso.ru. «Эта проблема действительно появилась, – отмечает врач. – У нас растет количество случаев ожирения среди подростков и детей старше 12 лет¸ и в большей степени – среди мальчиков. Настораживает, что у нас растет количество случаев саркопенического ожирения, когда у ребенка не так много подкожного жирового слоя, но очень мало мышечной массы, что характерно для старческого возраста, а не подросткового периода. Это влечет за собой много эндокринных нарушений, куда входят и задержка полового развития, и задержка созревания скелета, и развитие молодого человека по женскому типу (появление гинекомастии, увеличение живота и бедер), и в дальнейшем – снижение уровня тестостерона у мужчин. Это общероссийская тенденция, саркопенические формы ожирения у детей отмечаются во многих регионах»

Главный источник этой проблемы, по мнению врача – нездоровый образ жизни. Первая причина детского ожирения – малое количество физической активности и неправильное питание. Избыточная масса тела повышает выработку инсулина, инсулин улучшает усвоение глюкозы, отчего организм вырабатывает еще больше инсулина, то есть нарушается гормональный баланс. Чтобы не попасть в замкнутый круг, эндокринолог советует, прежде всего, отказаться от пустых калорий: сладких перекусов, снеков и фастфуда.

«В последнее время мы ежегодно выявляем [на диспансеризации] на 10-13% больше детей с избыточной массой тела, чем годом ранее, – подчеркивает эндокринолог. – Уже появились дети, у которых мы задокументировали сахарный диабет второго типа, то есть диабет взрослых. Сейчас зарегистрировано 12 детей с крайней формой ожирения, и их число ежегодно увеличивается. Ребятишек, у которых зафиксировано нарушение толерантности к глюкозе и выявлены другие нарушения, гораздо больше. Причем наблюдается в основном у мальчиков – девочки все-таки следят за весом. Мальчики менее привержены поддержанию фигуры».

Чтобы не пропустить приближение болезни, родителям следует обратить внимание на такие симптомы как снижение физической активности, быстрая утомляемость, одышка при небольших физических нагрузках, потливость, появление жировых отложений на животе, боках, бедрах, нарушение сна и изменение поведения. Небольшая прибавка в весе нормальна перед скачками роста, говорит эндокринолог, но родители должны начать беспокоиться, если вес ребенка не меняется в течение долгого времени или постоянно увеличивается:

«Когда ребёнок растёт и развивается правильно, то небольшая прибавка веса возможна. Мы все растём неравномерно, и такое может быть. Но когда родители видят, что у ребёнка появилась выраженная слабость, что он больше сидит, мало двигается, быстро устаёт – то, конечно, надо оценить его индекс массы тела. И если идет интенсивная, без остановки, прибавка веса – это повод обратиться к педиатру, проверить хотя бы элементарные вещи: уровень железа, общий анализ крови, уровень витамина D, посмотреть биохимический анализ крови – может это и является причиной быстрой прибавки веса. Если же все нормально – есть повод для наблюдения за ребенком и дальнейшей консультации эндокринолога».