Главный эндокринолог Новосибирской области рассказала об эпидемии детского ожирения

Лариса Санникова отметила, что эта проблема сейчас особенно актуальна среди мальчиков.
В последние годы в нашем регионе на диспансеризации медики выявляют существенный рост количества детей с избыточной массой тела. О причинах детского ожирения и мерах его профилактики главный эндокринолог Новосибирской области Лариса Санникова рассказала zdrav.nso.ru. «Эта проблема действительно появилась, – отмечает врач. – У нас растет количество случаев ожирения среди подростков и детей старше 12 лет¸ и в большей степени – среди мальчиков. Настораживает, что у нас растет количество случаев саркопенического ожирения, когда у ребенка не так много подкожного жирового слоя, но очень мало мышечной массы, что характерно для старческого возраста, а не подросткового периода. Это влечет за собой много эндокринных нарушений, куда входят и задержка полового развития, и задержка созревания скелета, и развитие молодого человека по женскому типу (появление гинекомастии, увеличение живота и бедер), и в дальнейшем – снижение уровня тестостерона у мужчин. Это общероссийская тенденция, саркопенические формы ожирения у детей отмечаются во многих регионах»
Главный источник этой проблемы, по мнению врача – нездоровый образ жизни. Первая причина детского ожирения – малое количество физической активности и неправильное питание. Избыточная масса тела повышает выработку инсулина, инсулин улучшает усвоение глюкозы, отчего организм вырабатывает еще больше инсулина, то есть нарушается гормональный баланс. Чтобы не попасть в замкнутый круг, эндокринолог советует, прежде всего, отказаться от пустых калорий: сладких перекусов, снеков и фастфуда.
«В последнее время мы ежегодно выявляем [на диспансеризации] на 10-13% больше детей с избыточной массой тела, чем годом ранее, – подчеркивает эндокринолог. – Уже появились дети, у которых мы задокументировали сахарный диабет второго типа, то есть диабет взрослых. Сейчас зарегистрировано 12 детей с крайней формой ожирения, и их число ежегодно увеличивается. Ребятишек, у которых зафиксировано нарушение толерантности к глюкозе и выявлены другие нарушения, гораздо больше. Причем наблюдается в основном у мальчиков – девочки все-таки следят за весом. Мальчики менее привержены поддержанию фигуры».
Чтобы не пропустить приближение болезни, родителям следует обратить внимание на такие симптомы как снижение физической активности, быстрая утомляемость, одышка при небольших физических нагрузках, потливость, появление жировых отложений на животе, боках, бедрах, нарушение сна и изменение поведения. Небольшая прибавка в весе нормальна перед скачками роста, говорит эндокринолог, но родители должны начать беспокоиться, если вес ребенка не меняется в течение долгого времени или постоянно увеличивается:
«Когда ребёнок растёт и развивается правильно, то небольшая прибавка веса возможна. Мы все растём неравномерно, и такое может быть. Но когда родители видят, что у ребёнка появилась выраженная слабость, что он больше сидит, мало двигается, быстро устаёт – то, конечно, надо оценить его индекс массы тела. И если идет интенсивная, без остановки, прибавка веса – это повод обратиться к педиатру, проверить хотя бы элементарные вещи: уровень железа, общий анализ крови, уровень витамина D, посмотреть биохимический анализ крови – может это и является причиной быстрой прибавки веса. Если же все нормально – есть повод для наблюдения за ребенком и дальнейшей консультации эндокринолога».
Лариса Санникова
Профилактика детского ожирения должна быть комплексной и затрагивать всю семью. Если ребенок начал полнеть¸ родители должны изменить его образ жизни, добавить физической активности, разнообразить досуг. Но первое, что нужно сделать – наладить систему питания.
«У нас в рационе много углеводов и жиров, которые влияют на вес, и много продуктов, скажем так, пищевой химии – соусы вроде майонеза и кетчупа, пищевые добавки, стимулирующие аппетит. Все это не приносит пользы, не насыщает. В рационе должно быть достаточное количество белковых продуктов, которые создают сытость – это и творог, и сыры, и мясо, и растительный белок. И, конечно, должно быть достаточно клетчатки – овощей и фруктов».
Кроме того, важен хороший сон. Главный эндокринолог рекомендует укладывать детей спать не позже 23 часов и следить за качеством сна. Детям и подросткам важно спать не менее 8 часов в сутки.
Врач подчеркивает: все изменения в жизни ребенка начинаются с родителей.
«Очень сложно сказать, что мы воспитываем детей. Они сами воспитываются, глядя на нас, на наших примерах, – уточняет Лариса Санникова. – Безусловно, надо говорить с ребенком, объяснять, почему вы ограничиваете употребление тех или иных продуктов. И, конечно, вы должны быть примером для ребенка – лучше, если ребенок занимается спортом вместе с родителями, в его жизни есть совместные с родителями выезды. Ребенок будет стараться, когда его хвалят, поэтому когда говоришь мальчику, что у него красивая фигура, у него появляется мышечная масса, ребенок это фиксирует гораздо лучше, чем запреты и упреки. То есть должно быть семейное воспитание на примерах, и начинать надо с родителей».
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