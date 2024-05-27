Более тысячи новосибирских ребят с диабетом получили системы непрерывного мониторинга глюкозы

В 2023 году в России стартовала федеральная программа «Борьба с сахарным диабетом», в рамках которой все дети до 18 лет будут получать современные системы непрерывного мониторинга глюкозы. Новосибирская область закупила достаточное количество приборов, чтобы обеспечить ими всех детей региона, больных сахарным диабетом.

Чтобы регулировать уровень сахара в крови и держать его на допустимом уровне, больным сахарным диабетом необходимо несколько раз в день самостоятельно делать анализ крови. Раньше для этого прокалывали палец и использовали тест-полоски.

Новая федеральная программа «Борьба с сахарным диабетом», предполагает, в том числе, обеспечение всех детей до 18 лет системами непрерывного мониторинга глюкозы, которые пришли на замену привычным тест-полоскам. Тест-полоски нужны теперь только для калибровки прибора или перепроверки его показаний в случае сомнений, что делает процесс контроля глюкозы комфортным для детей и родителей.

Система мониторинга – небольшой прибор, который практически непрерывно измеряет уровень сахара в крови ребенка. Система транслирует показатели гликемии на телефоны родителей, и, если эти показатели отличаются от нормы, подает сигнал.

«Это особенно важно ночью, потому что иногда дети ложатся спать голодными, – рассказала главный детский эндокринолог Новосибирской области Лариса Санникова. – Иногда случаются передозировки инсулина, иногда просто ребенок набегался и сахар в крови упал. Благодаря приборам родители имеют возможность хотя бы спать, потому что в случае колебания уровня сахара телефон подаст звуковой сигнал и разбудит их. И также мониторинг сработает, если будет высокий уровень сахара, который надо будет исправить, скомпенсировать уколом инсулина».

Сейчас в России сертифицированы Росздравнадзором и допущены к применению мониторинги четырех фирм.

«У нас есть возможность обеспечить всех детей, больных сахарным диабетом первого типа, подходящими системами мониторинга», – подчеркнула Лариса Санникова.

Получить систему мониторинга можно в поликлинике, к которой прикреплен ребенок по решению врачебной комиссии, в которую входит детский эндокринолог.

«Заболеваемость сахарным диабетом первого типа растет все время, – пояснила главный детский эндокринолог. – Рост идет по всему миру. Сейчас в Новосибирской области порядка 1270 детей, страдающих диабетом. Растет количество детей, которые имеют не одно иммунное заболевание, у которых сахарный диабет 1 типа сопровождается бронхиальной астмой, аутоиммунным тиреоидитом (воспалением тканей щитовидной железы – прим.), витилиго или другими заболеваниями. Количество аутоиммунных процессов в одном ребенке, скажем так, велико, и количество таких детей увеличивается со временем».

Сахарный диабет – одно из самых распространенных неинфекционных заболеваний, при котором в организме нарушаются усвоение глюкозы и выработка инсулина. Это заболевание приводит к потере веса, ухудшению зрения, постоянной жажде и сухости во рту, проблемам с дыханием и сбоям сердечного ритма. В запущенных случаях — поражению кожи, суставов, диабетической коме.

Предрасположенность к сахарному диабету передается по наследству, но, по словам врача, дебютировать заболевание может на фоне стрессовой ситуации, вирусной инфекции, обострения хронических заболеваний. Методов профилактики сахарного диабета первого типа не существует, но болезнь можно скомпенсировать при правильном подборе механизмов лечения.