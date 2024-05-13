Главный пульмонолог Новосибирской области рассказала о том, что такое «болезнь вейперов»

«У заболевания могут быть разные симптомы, потому что курительные смеси не стандартизованы, используются в самых разнообразных сочетаниях, — говорит Любовь Куделя.
EVALI (e-cigarette, or vaping, product use-associated lung injury, в дословном переводе «поражение легких, связанное с вейпингом или курением электронных сигарет», иначе называется вейпинг-ассоциированный респираторный дистресс синдром) — это серьезное заболевание легких, связанное с употреблением электронных сигарет и вейпов. Впервые его выявили в 2019 году в США, и с тех пор случаи EVALI были зарегистрированы во многих странах мира, в том числе в России.
EVALI часто называют болезнью вейперов. Токсические вещества из курительной смеси в виде водяного пара проникают в легкие и разрушают их. Болезнь могут сопровождать высокая температура, затрудненное дыхание, кашель, резкое снижение веса, но главная опасность EVALI – поражение легочной ткани.
«У заболевания могут быть разные симптомы, потому что курительные смеси не стандартизованы, используются в самых разнообразных сочетаниях, – рассказывает Любовь Куделя zdrav.nso.ru. – При нагревании они распадаются на целый ряд токсических веществ, которые поражают легочную ткань, разрушают сурфактант (поверхностно-активное вещество, покрывающее поверхность легких – прим.) оседают в макрофагах, что приводит к повреждению легочной ткани. EVALI очень похожа на острое респираторное заболевание, но причиной становятся не вирусы или бактерии, а жировые отложения, которые блокируют вентиляцию легких. Влияет и глицерин, и масляный раствор витамина Е, и пропиленгликоль, и ароматизаторы – веществ в жидкости для парения очень много, и сказать, какое из них наиболее вредно для легких, сложно. И никотин, который содержится в вейпах, тоже вреден, конечно».
Иначе говоря, пар, который образуется при нагревании жидкости в вейпе, проникает глубоко в легкие, вплоть до альвеол. Масла из нагретого пара оседают на тканях легких, образуют жировую пленку, через которую воздух не может поступить в альвеолу, что ведет к уменьшению газообмена, одышке, воспалению тканей. По словам главного пульмонолога, к механическому повреждению легких, как правило, присоединяется инфекция.
Из-за того, что в курительных смесях используются различные добавки, симптомы и тяжесть заболевания могут различаться, и зависят от стажа и интенсивности курения.
«Симптомы могут быть со стороны дыхательной системы: это температура, кашель, одышка, – поясняет врач. – Могут быть симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, такие как рвота, диарея, снижение веса; со стороны сердечно-сосудистой системы возможны нарушения ритма, боль в грудной клетке, связанная с поражением сосудов. При EVALI идет не только поражение лёгких, но и поражение сосудов. Это особенно опасно для подростков. Их иммунная система еще несовершенна, еще идет развитие дыхательной системы, поэтому они наиболее уязвимы».
Протоколы лечения EVALI пока не разработаны, а последствия заболевания не изучены: до сих пор нет достаточного количества исследований воздействия на организм курительных смесей:
«О последствиях заболевания трудно сказать, потому что все зависит от того, какая смесь была использована. Если в ней была небольшая концентрация вот этих масляных растворов в виде моновещества, то это одно, а если используется комбинация веществ, да еще и с токсическими ароматизаторами, то, конечно, будет, другая ситуация. Недаром же в Америке описаны летальные исходы, когда без искусственной вентиляции лёгких не обошёлся практически ни один случай EVALI. Очень часто, если у пациента возникают такие симптомы, как температура, кашель, одышка и делается компьютерная томография легких или рентген, то часто ошибочно ставят диагноз «двусторонняя пневмония» и назначают антибиотики, что неэффективно. Поэтому к диагностике легочных заболеваний должен быть очень тщательный подход с анализом анамнеза, чтобы человек, который имеет эти симптомы, подробно рассказал, что он делал и какие были у него провоцирующие факторы».
Вейп иногда называют более безопасной альтернативой сигарете. Но Любовь Куделя опровергает этот миф. По ее словам, курение вейпа – это просто другой способ разрушения легких.
«И электронные сигареты, и обычные сигареты небезопасны,– еще раз подчеркивает пульмонолог. – Они все [одинаково] вредны. Нет лёгких безвредных сигарет, нет безопасных курительных смесей и жидкостей. Про EVALI надо говорить, потому что болеют ей чаще всего подростки, которые предпочитают кальяны и вейпы. Родители должны проводить воспитательную работу, объяснять, что это вовсе не так слабо влияет на здоровье, как кажется».
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