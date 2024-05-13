Главный пульмонолог Новосибирской области рассказала о том, что такое «болезнь вейперов»

EVALI (e-cigarette, or vaping, product use-associated lung injury, в дословном переводе «поражение легких, связанное с вейпингом или курением электронных сигарет», иначе называется вейпинг-ассоциированный респираторный дистресс синдром) — это серьезное заболевание легких, связанное с употреблением электронных сигарет и вейпов. Впервые его выявили в 2019 году в США, и с тех пор случаи EVALI были зарегистрированы во многих странах мира, в том числе в России.

EVALI часто называют болезнью вейперов. Токсические вещества из курительной смеси в виде водяного пара проникают в легкие и разрушают их. Болезнь могут сопровождать высокая температура, затрудненное дыхание, кашель, резкое снижение веса, но главная опасность EVALI – поражение легочной ткани.

«У заболевания могут быть разные симптомы, потому что курительные смеси не стандартизованы, используются в самых разнообразных сочетаниях, – рассказывает Любовь Куделя zdrav.nso.ru. – При нагревании они распадаются на целый ряд токсических веществ, которые поражают легочную ткань, разрушают сурфактант (поверхностно-активное вещество, покрывающее поверхность легких – прим.) оседают в макрофагах, что приводит к повреждению легочной ткани. EVALI очень похожа на острое респираторное заболевание, но причиной становятся не вирусы или бактерии, а жировые отложения, которые блокируют вентиляцию легких. Влияет и глицерин, и масляный раствор витамина Е, и пропиленгликоль, и ароматизаторы – веществ в жидкости для парения очень много, и сказать, какое из них наиболее вредно для легких, сложно. И никотин, который содержится в вейпах, тоже вреден, конечно».

Иначе говоря, пар, который образуется при нагревании жидкости в вейпе, проникает глубоко в легкие, вплоть до альвеол. Масла из нагретого пара оседают на тканях легких, образуют жировую пленку, через которую воздух не может поступить в альвеолу, что ведет к уменьшению газообмена, одышке, воспалению тканей. По словам главного пульмонолога, к механическому повреждению легких, как правило, присоединяется инфекция.

Из-за того, что в курительных смесях используются различные добавки, симптомы и тяжесть заболевания могут различаться, и зависят от стажа и интенсивности курения.