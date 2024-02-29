Опубликован мартовский график работы ВИЧ-мобиля в Новосибирске

ВИЧ-мобиль продолжит бесплатно тестировать всех желающих на ВИЧ и гепатит С в марте, сообщает телеграм-канал мэрии Новосибирска. На фото — график выездов по районам города. Организатор работы — «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» министерства здравоохранения Новосибирской области при поддержке департамента по социальной политике мэрии Новосибирска.