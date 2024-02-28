Специалисты ННИИТО научились восстанавливать поврежденные кости

Команда ННИИТО нашла способ восстанавливать кости, поврежденные из-за травм, заболеваний или операций. Для выполнения этой непростой задачи ученые разработали специальную тканеинженерную конструкцию. Информацию опубликовал ТАСС со ссылкой на пресс-службу НИИТО.

Эксперимент проводился на кроликах. Ученые оценили полученный эффект как положительный — при замещении дефекта кость восстановилась за счет объема и плотности.

Тканеинженерная конструкция состоит из особой биодеградируемой матрицы. Она становится носителем живых клеток пациента.

«Наличие такой ниши позволяет не только заселить ее клетками, но создать комфортные условия для освоения следующих, более глубоких ниш с сохранением жизнеспособности клеток, а в последующем условия для их деления», — отметила Ирина Кирилова, руководитель направления и замдиректора по научной работе ННИИТО.