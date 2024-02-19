Новосибирские ученые закончили тестировать препарат против клещевого энцефалита

Сотрудники Института химической биологии и фундаментальной ИХБФМ СО РАН закончили клинические испытания лекарства против клещевого энцефалита, на данный момент не имеющего аналогов в стране. Об этом пишет ТАСС.

И.о. директора ИХБФМ СО РАН Владимир Коваль рассказал, что эффективность этого препарата на два порядка выше применяющейся сыворотки иммуноглобулина.

«Мы создали гуманизированное антитело, которое является ровно тем же антителом, которое связывается с вирусной частицей, и ее блокирует. Но оно получается биотехнологически, оно чистое, охарактеризованное, гомогенное, всегда одинаковое, что важно. Клинические испытания завершены», — заявил господин Коваль.

Также он сообщил, что сейчас после укуса энцефалитного клеща человек получает инъекцию сыворотки иммуноглобулина. Они могут быть недостаточно очищенными, а искусственно синтезированные антитела считаются не токсичными, более эффективными и стабильными.