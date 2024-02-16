В новосибирском Центре Мешалкина провели редкую операцию на головном мозге с пробуждением пациента

В Центре Мешалкина впервые провели операцию на головном мозге с пробуждением пациента по усовершенствованной методике, информация об этом опубликована в группе центра «ВКонтакте». 46-летний Алексей из рыболовецкого поселка Камчатского края – уникальный пациент по нескольким причинам. После тяжело перенесенной инфекции COVID-19 у него сформировался порок сердца, показана открытая операция по коррекции сердечного клапана, которую уже назначили в НМИЦ им. ак. Е.Н.Мешалкина, но в период подготовки к госпитализации у мужчины неожиданно начались эпилептические приступы. При обследовании по месту жительства обнаружили причину – опухоль головного мозга.

Однако это не отсрочило помощь больному, а, наоборот, приблизило: благодаря тому, что один из профилей Центра Мешалкина – лечение больных с сочетанными диагнозами (поражения сердца + онкология), здесь был собран консилиум с участием кардиологов, кардиохирургов и нейрохирургов. Решено было первым этапом брать пациента на операцию по удалению опухоли, т. к. она провоцировала новые эпиприступы, и лишь спустя 3 месяца провести второе вмешательство – на сердечном клапане.