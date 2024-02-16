В новосибирском Центре Мешалкина провели редкую операцию на головном мозге с пробуждением пациента

Уникальный тип вмешательства позволил мужчине сохранить функцию речи при удалении опухоли, рассказали врачи.
В Центре Мешалкина впервые провели операцию на головном мозге с пробуждением пациента по усовершенствованной методике, информация об этом опубликована в группе центра «ВКонтакте». 46-летний Алексей из рыболовецкого поселка Камчатского края – уникальный пациент по нескольким причинам. После тяжело перенесенной инфекции COVID-19 у него сформировался порок сердца, показана открытая операция по коррекции сердечного клапана, которую уже назначили в НМИЦ им. ак. Е.Н.Мешалкина, но в период подготовки к госпитализации у мужчины неожиданно начались эпилептические приступы. При обследовании по месту жительства обнаружили причину – опухоль головного мозга.
Однако это не отсрочило помощь больному, а, наоборот, приблизило: благодаря тому, что один из профилей Центра Мешалкина – лечение больных с сочетанными диагнозами (поражения сердца + онкология), здесь был собран консилиум с участием кардиологов, кардиохирургов и нейрохирургов. Решено было первым этапом брать пациента на операцию по удалению опухоли, т. к. она провоцировала новые эпиприступы, и лишь спустя 3 месяца провести второе вмешательство – на сердечном клапане.
Сложность для нейрохирургов составляло то, что опухоль располагалась в левой лобной доле – в непосредственной близости к центру Брока, отвечающему за речь. Чтобы сохранить речь, был показан редкий тип вмешательства – операция с пробуждением.
Поскольку расположение центров речи у разных людей может различаться, а визуальными средствами определить его до или во время операции невозможно, врачам предстояло вывести пациента из наркоза прямо на операционном столе и выполнить лингвистическое тестирование. В ходе этой процедуры больному задают определенные вопросы и одновременно проводят прямую стимуляцию головного мозга в исследуемой зоне, чтобы точно определить местонахождение центра, отвечающего за речь. Далее при удалении опухоли хирург стремится избежать травмирования этой зоны.
Рассказывает врач-нейрохирург НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Сергей Владимирович Чернов: «Технология с пробуждением обычно удлиняет операцию. Но мы грамотно подошли к планированию и заранее определили тот минимум нейропсихологических и лингвистических тестов, который понадобится именно этому пациенту. Остановились на трех с учетом того, что за разные нюансы речи отвечают разные зоны: одна – в основном за глаголы, другая – за называние предметов, например. Такой прицельный подход мы применили впервые. Пациент при этом никаких болевых ощущений от прикосновения к мозгу не испытывал. Немногие знают, что могут болеть только кожа и мышцы головы, а мозговое вещество – никогда. После тестирования пациент перед повторным погружением в медикаментозный сон успел даже немного рассказать нам о красотах Камчатки".
Впервые в практике Центра в состав операционной бригады кроме хирургов, анестезиолога и нейрофизиолога (специалиста, анализирующего реакции мозга, полученные с датчиков) входил нейропсихолог. Его задачами было задавать необходимые вопросы пациенту, показывать на экране слова для чтения, моделировать беседу с ним.
Операция прошла успешно. Мужчине удалили опухоль в пределах видимых границ и полностью сохранили речь. Об операции напоминают только небольшое временное нарушение артикуляции.
Фото: группа Центра Мешалкина «ВКонтакте»
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