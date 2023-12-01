Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Новосибирской области сократилась вдвое

В Новосибирской области сохраняется устойчивая тенденция к снижению впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции. Ожидается, что по итогам 2023 года количество заболевших будет ощутимо ниже, чем в 2022 году.

О работе здравоохранения региона по противодействию распространению ВИЧ-инфекции рассказали 30 ноября на пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом, главный профильный специалист Новосибирской области Дмитрий Капустин и представители НКО.

Правительство Новосибирской области уделяет профилактике ВИЧ-инфекции серьезное значение, в 2023 году увеличило финансирование на борьбу с опасным заболеванием. На закуп антиретровирусной терапии (АРВТ), диагностических тест-систем и препаратов для профилактики профессионального инфицирования ВИЧ выделено 262 млн рублей. В прошлом году объем регионального финансирования на эти цели составил 182 млн рублей. Охват тестированием увеличивается – за 10 месяцев текущего года медицинское освидетельствование на ВИЧ прошли на 30 тысяч человек больше, чем за тот же период 2022 года.

Как подчеркнул Дмитрий Капустин, что таких результатов удалось добиться благодаря большой комплексной работе, в том числе, с некоммерческими организациями. «Основная задача Центра СПИД сегодня – первичная профилактика. Это работа по раннему выявлению заболевания, охвату населения тестированием. Вторая задача – увеличение охвата [пациентов с ВИЧ] антиретровирусной терапией. Тут мы преследуем две основные цели – у человека, принимающего АРВТ [происходит] улучшение качества и увеличение продолжительности жизни. Вторая основная задача охвата АРТВ терапией – снижение уровня вирусной нагрузки. Вследствие этого будет и снижение заболеваемости».

В настоящее время под диспансерным наблюдением в новосибирском Центре СПИД находятся порядка 29 тысяч человек, большая часть принимает АРВТ. В регионе увеличивается как охват диспансерным наблюдением больных ВИЧ-инфекцией, так и охват больных антиретровирусной терапией. В первую очередь за счет розыска и привлечения к лечению «потерявшихся» пациентов. Работа ведется совместно с НКО.



«Лечение как профилактика – очень важный тезис. Человек, который ВИЧ позитивен и принимает антиретровирусную терапию, перестает передавать ВИЧ своим партнерам. Чем больше ВИЧ позитивных людей принимают АРВТ, тем ниже у нас темпы распространения ВИЧ», – подчеркнул председатель правления общественной организации «Гуманитарный проект» Денис Камалдинов.