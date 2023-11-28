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Для новосибирцев работает «горячая линия» по профилактике ВИЧ

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Жители также смогут узнать о бесплатном и анонимном тестировании, эпидситуации и о том, и как можно получить помощь.

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Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области проводит специальную «горячую линию» по профилактике ВИЧ-инфекции. Линия будет работать до 5 декабря 2023 года.

По телефону 8-800-350-50-60 граждане смогут задать интересующие их вопросы о профилактике ВИЧ-инфекции, бесплатном и анонимном тестировании, эпидситуации и о том, где и как можно получить помощь.

Телефон «горячей линии» будет работать в будние дни с 10.00 до 17.00 (кроме пятницы, без перерыва, в пятницу – с 10.00 до 16.00).

В круглосуточном режиме, без выходных дней работает телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43. Звонки бесплатные из любого населенного пункта страны.

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