Новосибирских детей с сахарным диабетом обеспечат системами непрерывного мониторинга глюкозы

Такое решение приняла Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Об этом сообщил первый заместитель председателя Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

«Принято решение о выделении 37,1 млн рублей в 2023 году на федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом». Так на системы непрерывного мониторинга глюкозы для обеспечения детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте: от 2-х до 4-х лет направляется 531,8 тыс. рублей, от 4-х до 17 лет включительно – 23,1 млн рублей. И 13,5 млн рублей – на дооснащение и переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральные районные больницы, районные больницы, участковые больницы), оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом», – прокомментировал Александр Жуков.