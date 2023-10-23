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Новосибирских детей с сахарным диабетом обеспечат системами непрерывного мониторинга глюкозы

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В этом году наш регион получит 37,1 млн рублей из федерального бюджета на борьбу с сахарным диабетом.

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Такое решение приняла Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Об этом сообщил первый заместитель председателя Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

«Принято решение о выделении 37,1 млн рублей в 2023 году на федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом». Так на системы непрерывного мониторинга глюкозы для обеспечения детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте: от 2-х до 4-х лет направляется 531,8 тыс. рублей, от 4-х до 17 лет включительно – 23,1 млн рублей. И 13,5 млн рублей – на дооснащение и переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральные районные больницы, районные больницы, участковые больницы), оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом», – прокомментировал Александр Жуков.

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