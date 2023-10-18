На форуме «Здравоохранение Сибири-2023» обсудили снижение смертности в СФО

17 октября в Новосибирске начал работу крупнейший в Сибири медицинский форум-выставка. Деловую программу форума открыло пленарное заседание. В нем приняли участие руководители министерств здравоохранения шести сибирских регионов. Эксперты обсудили работу по достижению главной для системы здравоохранения цели – увеличение ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ).

Участников заседания приветствовал министр здравоохранения Российской Федерации. Михаил Мурашко отметил, что в 2022 году в РФ наблюдалось снижение смертности как от всех причин в целом, так и по отдельным, основным причинам смертности. Сибирский федеральный округ демонстрирует сопоставимую с общероссийской динамику: смертность снижается по всем основным причинам, за исключением внешних.

Наибольших успехов в прошлом году Сибирь достигла в снижении смертности от болезней системы кровообращения и от некоторых инфекционных и паразитарных болезней. «Хотелось бы особенно отметить снижение на 3,4 % в 2022 году смертности населения СФО от всех причин в трудоспособном возрасте», — подчеркнул Михаил Мурашко.

Также министр здравоохранения РФ отметил, что стране удалось преодолеть и восполнить значительное снижение ОПЖ, связанное с пандемией коронавируса. Этот показатель с 2021 по 2022 год вырос на 2,6 года и составил 72,7 года (целевое значение – 71 год). В Сибирском федеральном округе ОПЖ по итогам 2022 года — 70,49 года. По оперативным данным Росстата, за период январь-август 2023 года в целом по стране ОПЖ достигло значений в 73,4 года, отмечается рост ОПЖ и в Сибирском федеральном округе – 71,02 года. Стратегическая цель — увеличение ожидаемой продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 году.

Ведущую роль в снижении смертности населения страны, подчеркнул министр, играет нацпроект «Здравоохранение». Его реализация позволила регионам серьёзно усилить материально-техническую базу отрасли, «переформатировать» такие ключевые направления, как борьба с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, детское здравоохранение, первичное звено.