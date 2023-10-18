На форуме «Здравоохранение Сибири-2023» обсудили снижение смертности в СФО

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что среди сибиряков наблюдается снижение смертности «от всех причин».
17 октября в Новосибирске начал работу крупнейший в Сибири медицинский форум-выставка. Деловую программу форума открыло пленарное заседание. В нем приняли участие руководители министерств здравоохранения шести сибирских регионов. Эксперты обсудили работу по достижению главной для системы здравоохранения цели – увеличение ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ).
Участников заседания приветствовал министр здравоохранения Российской Федерации. Михаил Мурашко отметил, что в 2022 году в РФ наблюдалось снижение смертности как от всех причин в целом, так и по отдельным, основным причинам смертности. Сибирский федеральный округ демонстрирует сопоставимую с общероссийской динамику: смертность снижается по всем основным причинам, за исключением внешних.
Наибольших успехов в прошлом году Сибирь достигла в снижении смертности от болезней системы кровообращения и от некоторых инфекционных и паразитарных болезней. «Хотелось бы особенно отметить снижение на 3,4 % в 2022 году смертности населения СФО от всех причин в трудоспособном возрасте», — подчеркнул Михаил Мурашко.
Также министр здравоохранения РФ отметил, что стране удалось преодолеть и восполнить значительное снижение ОПЖ, связанное с пандемией коронавируса. Этот показатель с 2021 по 2022 год вырос на 2,6 года и составил 72,7 года (целевое значение – 71 год). В Сибирском федеральном округе ОПЖ по итогам 2022 года — 70,49 года. По оперативным данным Росстата, за период январь-август 2023 года в целом по стране ОПЖ достигло значений в 73,4 года, отмечается рост ОПЖ и в Сибирском федеральном округе – 71,02 года. Стратегическая цель — увеличение ожидаемой продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 году.
Ведущую роль в снижении смертности населения страны, подчеркнул министр, играет нацпроект «Здравоохранение». Его реализация позволила регионам серьёзно усилить материально-техническую базу отрасли, «переформатировать» такие ключевые направления, как борьба с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, детское здравоохранение, первичное звено.
Доклад об увеличении продолжительности жизни, как главной цели системы здравоохранения Новосибирской области, представил и. о. министра здравоохранения региона. Константин Хальзов систематизировал данные о повышении доступности медицинских услуг для жителей региона.
С 2019 года в области создается сеть региональных сосудистых центров для спасения пациентов с острыми инфарктами и инсультами – до конца этого года их будет девять, также идёт дооснащение первичных сосудистых отделений.
Реализован принципиально новый подход к быстрой и доступной диагностике и лечению онкологических заболеваний — появились центры амбулаторной онкологической помощи – в этом году их будет 15. Всего нацпроект предусматривает создание 16 ЦАОПов в Новосибирской области. Таким образом, сегодня жители отдалённых населённых пунктов могут получить специализированную помощь в кратчайшие сроки без выезда в областной онкодиспансер.
В прошлом году в регионе открыт Центр лучевой терапии – четыре ускорителя последнего поколения позволяют считать его самым современным не только в Сибири, но и в стране в целом. Сегодня новосибирские пациенты могут получить необходимое высокотехнологичное лечение в своем регионе.
Благодаря возрождению санитарной авиации – спасено более 1280 жизней новосибирцев.
За годы реализации нацпроекта в регионе построено более полутора сотен объектов здравоохранения: фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, поликлиник. В этом году будут введены еще порядка 50 объектов. В Новосибирске идёт строительство семи крупных поликлинических комплексов в новых микрорайонах. Именно в первичном звене эксперты видят главный ресурс по снижению смертности от основных причин: максимальный охват населения качественой профилактикой и диспансерным наблюдением.
Константин Хальзов подчеркнул — эффективность работы регионального здравоохранения подтверждают показатели: «В 2022 году, впервые с начала реализации региональной составляющей федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» мы не только улучшили, но и достигли плановых значений по снижению больничной летальности от инфаркта миокарда с 15,7% в 2019 году до 12,2% в 2022 году и острого нарушения мозгового кровообращения с 24,2% в 2019 году до 20,5% в 2022 году, в 2023 году положительная тенденция сохраняется, летальность продолжает снижаться и за 8 месяцев 2023 года составила 18,1%».
По итогам 2022 года достигнуты плановые показатели и по проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями». Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями снизилась с 26,2%в 2019 до 21,1% в 2022 году, за 8 месяцев 2023 году показатель снизился до беспрецедентных 17,5%.
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях выросла с 55,9% в 2019 году до 63,9% за 9 месяцев 2023 года. Увеличился удельный вес онкологических больных, состоящих на учете 5 лет и более, с 56,0% в 2019 году до 61,3% за 9 месяцев 2023 года.
Контроль за здоровьем детей позволил снизить в регионе и младенческую смертность, и смертность детей в возрасте 0-17 лет.
Так, детская смертность в Новосибирской области снизилась с 55,1 случая на 100 тысяч детей в 2019 году до 44,1 случая на 100 тысяч детей за 9 месяцев 2023 года. Снижение младенческой смертности — с 4,9 промилле в 2019 году до 4,3 промилле за аналогичный период 2023 года.
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