Новосибирские дерматологи диагностировали у Моны Лизы алопецию

На выставке представили портреты работы известных художников, на которых можно увидеть подтверждение тому, что с кожными болезнями человечество сталкивается на протяжении всей своей истории.

Открыл выставку врио министра здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Он поблагодарил сотрудников кожно-венерологического диспансера за работу и бережное отношение к своей истории: «Спасибо большое за те материалы, которые были представлены, я знаю, вы их очень трепетно собирали. Необходимо знать свою историю и рассказывать ее, показывать, что не одним днем формировалась служба дерматовенерологии на территории Новосибирской области. На сегодняшний день это одна из лучших служб в России, мы ей гордимся».