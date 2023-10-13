Новосибирские дерматологи диагностировали у Моны Лизы алопецию

К такому выводу врачи пришли на выставке «Из века в век», посвященной столетию областного кожвендиспансера.
На выставке представили портреты работы известных художников, на которых можно увидеть подтверждение тому, что с кожными болезнями человечество сталкивается на протяжении всей своей истории.
Открыл выставку врио министра здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Он поблагодарил сотрудников кожно-венерологического диспансера за работу и бережное отношение к своей истории: «Спасибо большое за те материалы, которые были представлены, я знаю, вы их очень трепетно собирали. Необходимо знать свою историю и рассказывать ее, показывать, что не одним днем формировалась служба дерматовенерологии на территории Новосибирской области. На сегодняшний день это одна из лучших служб в России, мы ей гордимся».
Выставка посвящена знакомит посетителей с историей развития службы в регионе и оборудованием, бывшим в ходу 100 лет назад. Первую экскурсию по выставочному залу провела главный врач кожно-венерологического диспансера Виктория Онипченко. Она рассказала о первых днях и годах диспансера, о том, как и в каких условиях работали первые врачи-дерматовенерологи, как ведется работа сейчас, сколько труда и сил медики вкладывают каждый день.
Первая в России мультимедийная выставка, посвященная дерматовенерологии будет работать в парке «Россия – моя история» до 12 ноября. Ознакомиться с одной из страниц истории новосибирской медицины может любой желающий – вход на мультимедийную выставку свободный.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
12+
Комментарии (0)