В Новосибирскую область едет поезд здоровья «Вместе против диабета»

В нашем регионе поезд сделает две остановки. 5 октября он прибудет на главный вокзал Новосибирска, а на следующий день – в Барабинск.

Всероссийская акция «Поезд здоровья «Вместе против диабета»», цель которой – повышение осведомленности граждан о важности профилактических медосмотров, стартовала 10 сентября во Владивостоке. За 66 дней поезд преодолеет более 20,4 тыс. километров по маршруту «Владивосток – Москва» и сделает остановки в 37 населенных пунктах 30 регионов России.

В специально назначенном поезде, оснащенном необходимым медицинским оборудованием, следуют врачи ЧУЗ «РЖД-Медицина». Во время остановок на железнодорожных вокзалах они будут проводить профилактические медицинские осмотры, включающие лабораторные, функциональные исследования и консультации врачей, в том числе узких специальностей. Также в программе акции — мероприятия, направленные на информирование о факторах риска развития сахарного диабета и повышение грамотности населения в отношении своего здоровья.

На вокзале «Новосибирск-Главный» поезд будет работать в четверг, 5 октября, с 10.00 до 17.00. Место проведения акции: зал ожидания на первом этаже.

Здесь будут вести прием врачи, откроется информационно-просветительская выставка, состоится «круглый стол» со специалистами ЧУЗ «РЖД-Медицина», «Волонтеры –медики» проведут мастер-классы для желающих.

«Очень актуальная акция, – подчеркивает заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. – Проблемы сахарного диабета, особенно сахарного диабета второго типа, своевременного выявления сахарного диабета, преддиабета и изменения отношения к нарушениям углеводного обмена сейчас актуальны как никогда. В мире, в России и конкретно в Новосибирской области ежегодно возрастает количество заболевших сахарным диабетом как первого, так и второго типа. Акция стартовала во Владивостоке. Сейчас поезд продвигается все дальше и дальше. Мы принимаем активное участие вместе с «РЖД-Медицина». Когда поезд остановится у нас на вокзале, мы плюсом к тому, что встречаем докторов, которые работают в этом поезде, организуем лекторий в здании вокзала для граждан, чтобы еще раз поговорить о том, что позволит сохранить здоровую жизнь на долгие годы и не заболеть в том числе сахарным диабетом. Об активном образе жизни, об исключении вредных привычек, о правильном питании и многом другом. Рассчитываем, что акция привлечет много людей».

В Барабинске акция пройдет 6-7 октября.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства здравоохранения Новосибирской области zdrav.nso.ru