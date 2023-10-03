В Новосибирской области стартовала акция «Активное долголетие»

С 1 по 10 октября специалисты медицинских организаций Новосибирской области организуют мероприятия в рамках региональной акции «Активное долголетие», сообщает пресс-служба сайта министерства здравоохранения региона zdrav.nso.ru. Для пожилых граждан проводятся: диспансеризация и профилактический медицинский осмотр, консультации врачей-специалистов, диагностические исследования сердечно-сосудистой системы, тестирование для выявления когнитивных нарушений по шкале «мини Ког», анкетирование и консультирование с использованием опросника «Возраст не помеха», школы здоровья, тренинги, лекции, дни открытых дверей, патронаж на дому маломобильных граждан.

4 октября 13.00-16.00 Библиотека им. Д.С. Лихачева Калининского района (ул. Б. Хмельницкого, 38) – лекция «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в старшем возрасте», тренинг «Навыки саморегуляции – эффективный путь профилактики сердечно-сосудистых заболеваний»

4 октября в Кольцовской городской библиотеке – встреча с ветеранами, лекции по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и лекарственному обеспечению при хронических неинфекционных заболеваниях

4-6 октября 10.00-17.00 Дом офицеров – ярмарка «Здоровье горожанина Практики активного долголетия», скрининговое обследование в центре здоровья, рекомендации по здоровому образу жизни. Дополнительно 6 октября будет проводится обследование на инфекционные заболевания, консультация врача дерматовенеролога с проведением дерматоскопии.

4 октября 11.00-14.00 в ДК «Прогресс» – скрининговое обследование ветеранов Заельцовского района специалистами центра здоровья ГКП № 20.

5 октября в ДК им. Куйбышева для жителей Куйбышевского района – скрининговое обследование в центре здоровья

5 октября 10.00-14.00 в Ресурсном центре р.п. Колывань – встреча главного специалиста гериатра с ветеранами Колыванского района по теме: «Школа здоровья по успешному старению»

5 октября 15.00-16.00 Областная научная библиотека (ул. Советская, 6) – семинар «Профилактика болезней органов дыхания в старшем возрасте» для жителей Новосибирской области

6 октября 11.00-16.00 Дом учителя (ул. Владимировская, 17) – день здоровья для ветеранов педагогического труда

6 октября в городской больнице № 3 – школа здоровья «Что вызывает сердечно-сосудистые заболевания, меры профилактики»

6 октября 12.00-13.30 Приемная общественной поддержки партии «Единая Россия» (ул. Красный проспект, 182/1) – лекции: «Скрининговые методы обследования для выявления новообразований при диспансеризации и профилактическом осмотре», мастер-класс – обучение самообследованию молочных желез

7 октября в городской больнице № 3 – День открытых дверей «Профилактика ОРВИ и гриппа»

7 октября 09.00-15.00 в госпитале ветеранов войн № 3 (ул. Демьяна Бедного, 71 – акция «Розовая ленточка» для женщин Центрального района

12 октября 11.00-13.00 Приемная общественной поддержки партии «Единая Россия» (ул. Красный проспект, 182/1) – клуб «Азбука активного долголетия» по теме: «Проблема слабости сфинктера мочевого пузыря у женщин».

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства здравоохранения Новосибирской области zdrav.nso.ru