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Почему из новосибирских аптек пропали лекарства для диабетиков?

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Ситуацию прокомментировал в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

pxhere.com

В Новосибирске из аптек пропали препараты для диабетиков «Оземпик» и «Ребеланс». В региональном минпромторге объяснили отсутствие лекарств. Об этом сообщил «Прецедент».

О дефиците препаратов сообщили местные СМИ — на 5 июля найти эти лекарства можно было лишь в нескольких аптеках по цене от 24 тысяч до 30 тысяч рублей за упаковку.

«Датский производитель «Novo Nordisk» сейчас значительно сократил поставки препаратов «Оземпик» и «Ребелсас» в РФ и сообщил о полном прекращении поставок с 2024 года. Российский препарат на основе Семаглутида от компании «Герофарм» проходит первую стадию клинических испытаний», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в регионе остатки препаратов на основе инсулина присутствуют в нормальном режиме, сформировали необходимый запас. На складах находятся более четырех тысяч упаковок лекарств.

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